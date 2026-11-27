Cerca de um milhão de pessoas sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) em Portugal, segundo um estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que defende um reforço nos rastreios e um ajustamento nas políticas públicas à malha regional.

Os dados, que atualizam números com quase 20 anos sobre a doença, mostram um retrato mais fiel da DPOC em Portugal, pois o trabalho abrangeu pessoas a partir dos 20 anos e mostrou que a prevalência ronda os 8,6%, o que corresponde a 982 mil pessoas.

Em declarações à Lusa, o presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), Jorge Ferreira, apontou a maior surpresa do estudo: a taxa de subdiagnóstico.

"A esmagadora maioria [93,2%] das pessoas a quem foi feito este diagnóstico desconhecia sofrer de DPOC", explicou o responsável, acrescentando: "É bem revelador daquilo que será o cenário real do país".

O estudo, cujos primeiros dados serão hoje divulgados no Algarve, no Congresso da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, recolheu dados em 65 municípios de todas as cinco regiões do país.

Depois de mais de 13.000 tentativas de contacto, foram identificados mais de 5.330 pessoas elegíveis e avaliados efetivamente 3.268 participantes.

Jorge Ferreira sublinha o rigor do estudo e o facto de ser o primeiro - mesmo em termos internacionais -- sobre a prevalência da DPOC a incluir pessoas acima dos 20 anos de idade. Os últimos dados recolhidos eram de pessoas com 40 anos ou mais.

A informação que será hoje divulgada mostra que a prevalência da DPOC é maior nos homens (11,4%) do que nas mulheres (6%), maior na faixa etária igual ou superior a 65 anos (14,7%) e menor entre os 20 e os 49 anos (2,7%).

"Mas isto também é relevante porque, mesmo numa faixa etária em que, supostamente, poderíamos nem encontrar este diagnóstico, ele já se encontra", alertou o presidente da SPP.

O especialista destaca a necessidade de reforçar os rastreios junto dos cuidados de saúde primários e incluir a espirometria (exame que diagnostica a DPOC) na rotina de avaliação médica.

"Quanto mais precocemente se intervier em relação a esta patologia, maior será o sucesso na modificação daquilo que é a sua história natural", acrescentou o médico, lembrando que a DPOC foi recentemente considerada pela Organização Mundial de Saúde a terceira principal causa de morte em todo o mundo.

Reconhece que "foram dados passos positivos na criação de uma rede de espirometria nacional funcionante", mas insiste que é preciso fazer mais.

"Temos de colocar a rede de espirometria nacional, que já está implementada em muitas das regiões do país, a funcionar com mais médicos, com mais técnicos de cardiopneumologia e, acima de tudo, com mais sensibilização da população", acrescentou.

Os dados nacionais mostraram ainda uma diferença significativa na prevalência da doença nas diversas regiões: 5,8% no Norte, 7,8% no Centro, 11,5% em Lisboa e Vale do Tejo, 9,4% no Alentejo e 12,6% no Algarve.

Jorge Ferreira sublinhou a importância de usar os dados agora conhecidos para ajustar políticas de saúde, estratégias de prevenção da doença e de identificação precoce, adaptando-as à realidade local.

"Sabemos que alguma coisa de errado está a acontecer em algumas regiões do país", disse o responsável, acrescentando: "O potencial desta informação é imenso, assim haja meios e interesse para o fazer".

Destacou ainda o facto de apenas 54,8% da população já ter ouvido falar de DPOC, para sublinhar a importância de reforço de campanhas para aumentar a literacia.

"Os fatores de risco que levam ao desenvolvimento da doença não são exclusivos da DPOC. São até partilhados com grande parte das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares", disse o responsável, que sublinhou a importância de uma estratégia de prevenção conjunta das doenças respiratórias e cardiovasculares.

O estudo permitiu ainda recolher dados sobre a prevalência da asma, apontando para um valor que ronda os 7% na população portuguesa acima dos 20 anos.

Contudo, mais de uma em cada cinco (21,7%) disse ter sentido pieira (um dos sintomas de DPOC) nos últimos 12 meses, o que, segundo o presidente da SPP, mostra que há uma subvalorização e um subdiagnóstico, tanto da asma como da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.