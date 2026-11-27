As extravagantes núpcias da filha de um político do Estado indiano de Bihar, no leste, atraíram, esta semana, mais de 400 mil convidados, segundo os meios de comunicação social locais.

Alvo de várias investigações judiciais, incluindo por homicídios, Anant Singh exerce um domínio absoluto na assembleia legislativa deste Estado, o mais pobre da Índia, onde é parlamentar eleito desde 2005.

#Watch | Bihar MLA Anant Singh's daughter Shivangi married Rishikesh in a grand wedding ceremony in Patna's Nadwan. The celebrations witnessed a massive gathering as the groom arrived with his baraat from Bihta. The Jaimala ceremony, fireworks and dazzling lights added to the grandeur of the wedding festivities. #AnantSingh #ShivangiWedding #BiharWedding #Patna #BiharNews — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) November 26, 2026

Para o casamento da filha, realizado na quarta-feira, não poupou na grandiosidade e convidou aldeias inteiras, os seus muitos aliados políticos e personalidades dos mais variados setores.

An estimated 400,000 people attended politician Anant Singh’s daughter’s lavish wedding in Bihar, India’s poorest state. Traffic ground to a halt as spectators climbed electricity pylons for a glimpse. Singh faces dozens of criminal cases, including murder charges. https://t.co/8Z1GRmpeK8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2026

Os 500 cozinheiros mobilizados para a ocasião serviram aos convidados um banquete, vegetariano, que incluía, entre outras iguarias, 500 mil salgados e doces, relatou na quinta-feira à agência France-Presse (AFP) Munna Singh, uma pessoa próxima do anfitrião.

O número de participantes superou todas as expectativas, provocando mesmo engarrafamentos históricos nos arredores de Nadawan, a aldeia natal do político.

Preso no trânsito, um político de destaque na região viu-se obrigado a abandonar o carro e dirigir-se para o local da festa atravessando campos a bordo de um trator, noticiou o jornal Times of India.

One Anant Singh daughter marriage has ruined Bihar & India's image what Million dollar of PR couldn't do . Who needs enemies when u have citizens like this ??? https://t.co/bzevyyv2nw — Raazi (@Crick_logist) November 26, 2026

Foram preparados cinco heliportos para a ocasião.

A agência Press Trust of India divulgou imagens de multidões de espetadores empoleirados em árvores e torres de eletricidade para tentar vislumbrar as festividades.

Os organizadores do casamento chegaram a cancelar uma corrida com 200 cavalos, face à pressão das centenas de milhares de pessoas que se juntaram para assistir ao evento.

Mais de 10 milhões de casamentos são realizados por ano na Índia, uma verdadeira indústria que gera um volume de negócios de 40 a 50 mil milhões de dólares (36,5 a 45,7 mil milhões de euros), segundo estimativas da consultora KPMG.