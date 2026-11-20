O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou hoje impor "impostos enormes" às gigantes tecnológicas dos Estados Unidos (EUA) que decidissem construir centros de dados no estrangeiro, no contexto da corrida à Inteligência Artificial (IA).

"Não permitimos que os centros de dados se mudem para outros países porque a China ficará com todos eles e não vamos permitir que isso aconteça", afirmou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca, um dia depois da sua visita à China e da cimeira trilateral com os homólogos chinês e russo.

"Se decidirem fazê-lo, podem fazê-lo, mas impor-lhes-emos um imposto enorme. Se o fizerem, queremos que construam aqui e se não quiserem instalar-se no Texas ou na Califórnia, terão de o fazer na Virgínia Ocidental. Vão fazê-lo. Temos muitos locais que os desejam ansiosamente, e são locais excelentes", disse Trump.

As regras federais nos EUA apresentam uma lacuna que, embora limitem o envio de 'chips' de IA avançados para a China, permitem empresas chinesas continuar a treinar modelos de IA através do aluguer de capacidade computacional a centros de dados localizados noutros países.

No âmbito de uma nova regulamentação que Washington procura agora aplicar, clientes de centros de dados na Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e Brasil terão agora de obter uma licença especial do Departamento do Comércio norte-americano para poderem adquirir 'chips' avançados de IA a empresas americanas, como a Nvidia ou a AMD, segundo a estação norte-americana NBC, num momento em que existem suspeitas de alguns 'chips' terem sido contrabandeados para Pequim.

O Presidente norte-americano insistiu nas vantagens dos Estados Unidos para a instalação de centros de dados e indicou que a população norte-americana também deve beneficiar com estes projetos.

"E vocês também vão ganhar muito dinheiro, os vossos impostos serão reduzidos. Como elas próprias irão gerar a sua própria eletricidade, o custo da energia, de facto, diminuirá. As vossas despesas com eletricidade irão baixar", defendeu.

Trump afirmou que as grandes empresas tecnológicas e as empresas do setor das infraestruturas de IA têm "dinheiro de sobra" e exortou-as a aceitar a situação e a não canalizar recursos para outros países.

Mais concretamente, mencionou um projeto na Finlândia que diz que não vai permitir avançar, referindo-se ao investimento anunciado há pouco mais de dois meses pela Google para a construção de infraestruturas digitais em vários locais do território finlandês, o que inclui centros de dados e equipamento para o desenvolvimento da IA, num montante de, pelo menos, 13.000 milhões de euros.

Ainda no domínio da IA, Trump voltou a defender a reintegração de Jensen Huang no cargo de presidente-executivo da fabricante de 'chips' Nvidia, instando para que seja dada uma "segunda oportunidade" a uma das "mentes mais brilhantes do mundo".

"Dentro dessa empresa, há muito poucas pessoas capazes de fazer algo assim. Não pretendo desrespeitar ninguém, mas observo quem fala sobre o futuro da empresa e para onde ela se dirige. Adoraria vê-lo regressar", afirmou o líder republicano.

Nessa linha, Trump elogiou as capacidades de Huang, bem como as da Nvidia.

"Somos um país de segundas oportunidades. Adoraria vê-lo de volta, é uma empresa fundamental para nós. Graças a ele [Huang], estamos, literalmente, dez anos à frente de outras empresas", afirmou.

Jensen Huang foi obrigado a demitir-se na semana passada, depois de ter sido divulgada uma relação extraconjugal com Alice Huang, uma empresária chinesa suspeita de espionagem.

A empresária é suspeita de ter facilitado o acesso de empresas chinesas de IA a semicondutores norte-americanos sujeitos a restrições de exportação, recorrendo a um país asiático terceiro para contornar o embargo.

O antigo presidente executivo da Nvidia será ouvido no dia 01 de dezembro no Congresso norte-americano, no âmbito de um escândalo que envolve suspeitas de transferência ilegal de semicondutores avançados para a China.

A audição do cofundador da multinacional tecnológica decorrerá à porta fechada, perante membros de três comissões da Câmara dos Representantes, segundo três congressistas republicanos.

O caso adquiriu uma dimensão política e de segurança nacional devido à importância estratégica dos semicondutores avançados para o desenvolvimento de sistemas de IA.

Apesar dos desmentidos de Pequim, as revelações provocaram uma forte polémica em Washington, levando vários congressistas a exigir esclarecimentos sobre eventuais falhas nos mecanismos de controlo das exportações tecnológicas.