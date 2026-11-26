Os vereadores do JPP na Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro e António Trindade, abstiveram-se na votação do Orçamento Municipal para 2027 e das Grandes Opções do Plano para o período 2027-2031. Em contrapartida, votaram contra a proposta de duplicação da Taxa Municipal Turística, de dois para quatro euros.

À saída da reunião de Câmara, realizada esta quinta-feira, António Trindade explicou que a abstenção traduz uma posição de responsabilidade política, tendo em conta a importância de não comprometer investimentos considerados relevantes, os apoios às famílias e as transferências financeiras para as freguesias. Ressalvou, contudo, que esta posição não representa um voto de confiança na maioria PSD/CDS.

"Não queremos prejudicar projetos importantes para o Funchal, mas também não damos um cheque em branco à Câmara. A nossa responsabilidade é defender os interesses dos funchalenses", afirmou.

O JPP considera que o executivo municipal ainda está a tempo de corrigir algumas opções e introduzir melhorias no orçamento, através de medidas concretas que respondam às necessidades da população.

Entre as propostas defendidas pelos vereadores estão a criação de um programa de pequenas cirurgias, a implementação de um Portal da Transparência, com informação acessível sobre habitação, concursos e projetos municipais, o reforço dos apoios ao comércio local e a revisão dos limites máximos dos subsídios municipais ao arrendamento, de forma a adequá-los melhor à atual realidade do mercado habitacional.

António Trindade alertou igualmente para a necessidade de uma gestão mais rigorosa dos recursos financeiros do município. Segundo os dados apresentados, a despesa corrente ascende a 123,99 milhões de euros, representando cerca de 73% do orçamento. Por outro lado, o passivo corrente, que integra as obrigações financeiras de curto prazo, regista um aumento de 11,5%, fixando-se nos 30,46 milhões de euros.

Relativamente à Taxa Municipal Turística, o JPP reconhece que os visitantes devem contribuir para compensar os encargos adicionais que a atividade turística representa para o município. No entanto, considera que a duplicação do valor da taxa não está suficientemente fundamentada.

Os vereadores sustentam esta posição com os valores relativos a 2025, período em que a autarquia arrecadou 14,33 milhões de euros através da taxa turística, enquanto os custos anuais associados à atividade turística foram estimados em 10,21 milhões de euros.

Para o JPP, estes números justificam a necessidade de uma fundamentação mais consistente antes de avançar com um aumento que terá impacto direto nos visitantes e na competitividade turística do concelho.