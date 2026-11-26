Mais de 1.500 voos foram afetados e cerca de 640 mil clientes ficaram hoje sem eletricidade nos Estados Unidos devido às tempestades que atingem o país durante o feriado de Ação de Graças, marcado por inundações e nevões.

Até ao meio-dia na costa leste dos Estados Unidos (17:00 em Lisboa), quase 400 voos com origem ou destino no país tinham sido cancelados e 1.150 registavam atrasos, segundo o portal especializado FlightAware.

O aeroporto mais afetado era o de Baltimore, na área metropolitana de Washington, com 46 cancelamentos, seguido do John F. Kennedy, em Nova Iorque (35), do Logan, em Boston (22), do Reagan National, na capital (19), e do LaGuardia, também em Nova Iorque (19).

As tempestades provocaram ainda cortes de eletricidade que afetavam quase 640 mil clientes, segundo os dados do portal PowerOutage, divulgados à mesma hora, e citados pela EFE.

Os estados mais afetados eram a Virgínia, com 220.046 clientes sem eletricidade, o Missouri (147.216), Maryland (96.343), a Pensilvânia (44.070) e a Carolina do Norte (34.108).

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) alertou para uma forte tempestade costeira que deverá provocar ventos intensos, chuva torrencial e grandes inundações na costa leste até sexta-feira, numa altura de tráfego aéreo recorde.

Na costa oeste, até à próxima semana, uma série de tempestades no Pacífico deverão afetar os estados da Califórnia e de Washington, com chuva, queda de neve em zonas montanhosas, ventos, inundações costeiras e ondas altas.

Na fronteira com o México, os estados do Arizona, do Novo México e do Texas estão em alerta de gelo e estão previstas trovoadas acompanhadas de chuva intensa.

As condições meteorológicas adversas coincidem com um período de tráfego aéreo recorde, depois de terem sido registados 52 mil voos na terça-feira, o número mais elevado dos últimos 16 anos, segundo o secretário dos Transportes norte-americano, Sean Duffy.

O governante classificou o período de viagens associado ao Dia de Ação de Graças como o "Super Bowl das viagens aéreas".

Numa publicação na rede social X, Sean Duffy indicou que o atraso médio dos voos na terça-feira foi de 32,4 minutos, acrescentando que metade das perturbações se deveu às condições meteorológicas e um quarto ao elevado tráfego aéreo.

As tempestades levaram Nova Iorque e Nova Jérsia a declarar o estado de emergência e obrigaram ao adiamento, para sábado, do desfile de Ação de Graças da rede de lojas de departamentos Macy's, pela primeira vez nos seus 100 anos de história.

Cerca de 81,5 milhões de norte-americanos deverão viajar pelo menos 80 quilómetros durante este feriado, segundo estimativas da American Automobile Association (AAA).

Embora haja mais voos, a AAA prevê 121.000 passageiros a menos do que no ano passado, quando havia 81,6 milhões.

O Dia de Ação de Graças é considerado a maior e mais importante festividade familiar dos Estados Unidos, superando mesmo o Natal em volume de viagens domésticas.