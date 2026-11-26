O destino das receitas das taxas cobradas nos percursos pedestres e a degradação do património natural do Fanal estão no centro de uma crítica publicada nas redes sociais por Enia Gouveia, que questiona a gestão e a preservação daquele espaço natural.

Num texto publicado há três dias, a autora alerta para a crescente pressão turística sobre os tis centenários do Fanal, alguns dos quais poderão existir desde antes do início do povoamento da Madeira, e questiona a aplicação das receitas das taxas na manutenção, conservação e gestão dos espaços naturais.

"Se as taxas cobradas nos percursos pedestres têm como finalidade contribuir para a manutenção, conservação e gestão dos espaços naturais, como se justifica o estado de degradação que encontramos no Fanal?", questiona, evocando a importância daquele espaço, integrado na Laurissilva classificada como Património Mundial Natural da UNESCO.

Enia Gouveia considera que o Fanal, tal como a Madeira, "não é um parque de diversões", mas um património natural que deve ser valorizado e preservado, criticando a falta de protecção perante a crescente pressão turística.

A publicação tem gerado centenas de visualizações e comentários, entre os quais uma proposta de Maria João Pires Correia para a criação de um manifesto e recolha de assinaturas com vista a restringir as visitas sem acompanhamento de guias devidamente credenciados pela tutela, numa lógica semelhante à de visitas de estudo autorizadas.

A comentadora defende igualmente a plantação de novos tis para substituir os exemplares degradados e considera que um abaixo-assinado deverá ser levado à Assembleia Legislativa da Madeira, para que a questão seja discutida.