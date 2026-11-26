A Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou hoje, em reunião de Câmara, o lançamento do concurso público internacional para a empreitada de construção do caminho municipal entre o sítio da Igreja e o sítio das Fontes, na freguesia da Quinta Grande, num investimento de cerca de 9 milhões de euros.

A decisão representa um "passo decisivo" para a concretização de "uma das obras mais aguardadas pela população", cujo processo se encontrava estagnado desde 2007. A intervenção constitui um dos compromissos eleitorais assumidos pelo presidente da Câmara Municipal, Celso Bettencourt, e é uma das prioridades de investimento do executivo para 2027.

Com cerca de 1,2 quilómetros de extensão, a nova estrada estabelecerá a ligação entre o Caminho Municipal das Fontes e a Rua da Autonomia, criando uma alternativa de acesso à Via Rápida (VR1) e permitindo aliviar o tráfego que actualmente atravessa o centro da Quinta Grande.

A intervenção contempla ainda três ramais de ligação: ao Caminho do Piquinho, com cerca de 420 metros; ao Caminho da Abelheira, com 140 metros; e à Vereda da Amoreira, com cerca de 530 metros.

No total, a empreitada abrangerá cerca de 2,3 quilómetros de rede viária, conjugando a construção de novos acessos com a beneficiação e o alargamento dos existentes.

A nova estrada contará com uma faixa de rodagem de seis metros de largura, dois passeios laterais, bolsas de estacionamento, saneamento básico, abastecimento de água potável, iluminação pública, telecomunicações, drenagem de águas pluviais e infraestruturas de rega.

Além de melhorar a mobilidade e a segurança, esta ligação permitirá facilitar o acesso a habitações e a uma vasta área agrícola, criando novas condições para a expansão urbanística, o investimento e o desenvolvimento económico da freguesia.