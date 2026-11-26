Através de comunicado enviado esta quinta-feira à imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz reagiu com dureza às declarações do secretário regional da Agricultura, classificando-as como um "desrespeito gritante pelo poder local". A autarquia considera que as palavras do governante revelam a estratégia do Executivo madeirense de fazer das Casas do Povo o "braço armado" da maioria que governa a Região.

Apoios às Casas do Povo aumentam 62% em 2027 As Casas do Povo da Madeira vão contar com um reforço de 62% nos apoios financeiros do Governo Regional em 2027, passando a dispor de uma verba global de cerca de três milhões de euros. O montante, previsto na proposta de Orçamento Regional para o próximo ano, representa um acréscimo de 1,15 milhões de euros face aos 1,85 milhões disponibilizados em 2026.

Em causa está o anúncio de que as Casas do Povo vão assumir a responsabilidade pelas zonas ajardinadas, uma competência que pertence às autarquias. Para a Câmara de Santa Cruz, trata-se de uma decisão "unilateral e ilegítima", apresentada, segundo o município, "disfarçada de apadrinhamento".

A autarquia sublinha a contradição do Governo Regional, que, defende, tem recusado celebrar contratos-programa com Santa Cruz em áreas de competência partilhada, mas se prepara agora para transferir 1,2 milhões de euros para organismos que não são eleitos por sufrágio universal.

A Câmara liderada pelo JPP faz questão de esclarecer que não está em causa o trabalho das Casas do Povo, que classifica como meritório. O problema, afirma, é uma "bizarria institucional e democrática", reveladora da forma como é gerido o dinheiro público e de como, para o Governo Regional, a legitimidade dos eleitos locais "é papel de música".

No comunicado, o município acusa ainda o Executivo de Albuquerque de ter em curso um plano para secundarizar o papel das autarquias, que, segundo a Câmara, o Governo ignora e critica sem razão. A autarquia vai mais longe e acusa o Governo de instrumentalizar "capatazes políticos" nas redes sociais para uma política de "terra queimada" e de anunciar a "usurpação" de áreas da competência do poder local, financiando estruturas sem legitimidade eleitoral para atuar nesses domínios.

A Câmara de Santa Cruz conclui lamentando, "mais uma vez", uma atitude que, defende, não deveria ter lugar num relacionamento institucional "democrático e decente".