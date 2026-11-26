O executivo do Chega na Câmara Municipal de São Vicente rejeitou, na reunião de Câmara desta quinta-feira, quatro propostas apresentadas pelos vereadores do PSD destinadas a melhorar o abastecimento de água e o saneamento no concelho. As propostas receberam dois votos a favor dos sociais-democratas e três votos contra do executivo.

Em causa estava, entre outras medidas, a elaboração de um Plano Municipal de Investimentos para o Ciclo Urbano da Água 2026-2030, bem como a realização de intervenções urgentes nas três freguesias do concelho.

Em comunicado, o vereador do PSD António Gonçalves lamenta a decisão e recorda que os dois avisos do Madeira 2030 destinados ao abastecimento de água e saneamento encerraram sem que seja conhecida qualquer candidatura do Município, enquanto as populações continuam a enfrentar falhas no abastecimento e problemas nas redes.

"A água é um bem essencial e não pode continuar a ser tratada como um assunto secundário", sustenta o autarca social-democrata, garantindo que o PSD continuará a exigir um plano de acção e investimento nesta área.