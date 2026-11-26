O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, reagiu às declarações do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, sobre o reforço das verbas destinadas às Casas do Povo, considerando que o aumento anunciado e as novas funções atribuídas a estas instituições levantam questões sobre a utilização do dinheiro público.

Num comentário publicado hoje, ao início da tarde, na sua página pessoal do Facebook, o autarca eleito pelo CDS-PP questiona a passagem de um orçamento de 1,85 milhões de euros, em 2026, para três milhões de euros, caso a proposta de Orçamento da Região para 2027 venha a ser aprovada.

Dinarte Fernandes critica, em particular, a intenção anunciada por Nuno Maciel de envolver as Casas do Povo no "ajardinamento dos espaços públicos" das respectivas freguesias, considerando que essa atribuição representa uma tentativa de interferência nas competências das autarquias.

"Sempre soube que o PSD Madeira se pudesse, fazia de algumas casas do povo, juntas de freguesia", escreve, acusando o Governo Regional de querer "usurpar funções autárquicas".

O presidente da Câmara de Santana associa ainda esta alteração à retirada de apoios, através do PEPAC e da ADRAMA, que anteriormente eram canalizados para iniciativas culturais e etnográficas promovidas por câmaras municipais e juntas de freguesia.

"Para onde vai esse dinheiro?", questiona, terminando a publicação com uma interpelação ao Tribunal de Contas sobre a aplicação das verbas anunciadas.

Recorde-se que Nuno Maciel anunciou, no passado domingo, durante uma visita à freguesia da Ilha, no âmbito da Semana Cultural, a intenção de elevar para três milhões de euros o orçamento destinado às actividades de funcionamento e aos eventos das Casas do Povo, introduzindo também novas responsabilidades na valorização dos espaços públicos das localidades.