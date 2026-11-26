O Tribunal de Contas confirmou as preocupações do Juntos Pelo Povo (JPP) relativamente aos tempos de espera nas consultas externas do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM). Em nota de imprensa emitida esta manhã, o partido considera que as conclusões da auditoria às listas de espera hospitalares evidenciam graves problemas na gestão e organização da resposta assistencial na Região.

De acordo com os dados do próprio SESARAM, apenas 37,4% das primeiras consultas hospitalares foram realizadas dentro do tempo clinicamente adequado em 2025. Isto significa que quase dois terços dos utentes não obtiveram resposta dentro dos prazos considerados adequados, salienta o JPP.

A dimensão dos atrasos já era evidente no final de 2024, quando estavam pendentes 54.374 referenciações para consulta, com um tempo médio de espera de 647 dias. Das 23.267 referenciações analisadas quanto ao cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), 60,8% ultrapassavam os prazos aplicáveis.

A situação era ainda mais grave nas áreas prioritárias. Nas doenças oncológicas, 80,6% das referenciações pendentes avaliadas estavam fora dos prazos, percentagem que subia para 92,2% nas doenças cardíacas. Nas situações cardíacas prioritárias, cujo prazo máximo de resposta é de 15 dias, 96% das referenciações analisadas já tinham ultrapassado esse limite.

Na nota, o JPP relaciona estas conclusões com o Relatório de Actividades e Contas do SESARAM de 2025, que tem vindo a escrutinar, e aponta uma diferença entre os objectivos definidos pela própria instituição e os resultados alcançados.

O SESARAM estabelece como objectivo estratégico assegurar tempos de resposta adequados em 55% a 60% das situações. Contudo, a taxa efectiva de 37,4% ficou significativamente abaixo dessa meta, que o partido considera já insuficiente.

Para o JPP, os números revelam incapacidade de gestão e organização da resposta assistencial, comprometendo o acesso dos madeirenses aos cuidados de saúde em tempo útil. O partido sustenta que o aumento do número global de consultas realizadas não é suficiente para demonstrar melhorias quando uma parte significativa dos utentes continua sem resposta dentro dos prazos estabelecidos.

A auditoria do Tribunal de Contas identifica também fragilidades na fiabilidade da informação estatística, nos procedimentos de gestão das listas de espera, na monitorização dos indicadores e no cumprimento dos deveres de informação aos utentes.

Perante estas conclusões, o JPP exige que o Governo Regional e o Conselho de Administração do SESARAM esclareçam publicamente as medidas concretas que pretendem adoptar para corrigir as deficiências identificadas, reduzir os tempos de espera e assegurar o cumprimento dos direitos dos utentes.

O partido considera que o acesso aos cuidados de saúde em tempo útil não pode ser tratado como uma mera questão de gestão, mas como um direito que o Serviço Regional de Saúde tem a obrigação de garantir.