O Governo terá de destinar verbas em 2027 à criação de um programa de formação profissional certificada dos profissionais das entidades do setor social e solidário, segundo uma proposta do Livre hoje aprovada.

A iniciativa recebeu 'luz verde' no quarto dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) na Assembleia da República.

O texto do Livre refere que o Governo tem de destinar "uma verba específica" a este programa, sem indicar o montante em causa.

O programa inclui uma componente de formação inicial e outra de formação contínua, dando prioridade a quem assegura "o acompanhamento direto de pessoas em situação de pobreza extrema, exclusão social, dependência, privação da liberdade ou em processos de reinserção social".

A formação deve ter em conta "a complexidade e a multidimensionalidade" das situações com que os profissionais trabalham.

A formação "inclui conteúdos especializados sobre intervenção social, acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, articulação entre diferentes áreas profissionais e desenvolvimento de competências técnicas específicas, promovendo o reconhecimento e a valorização das qualificações e da experiência dos profissionais".

Para o partido autor da iniciativa, "a reinserção social não se esgota na prestação de apoio assistencial", implicando "criar condições para que cada pessoa possa recuperar a sua autonomia, desenvolver competências, aceder ao mercado de trabalho, à habitação, à educação e à saúde e reconstruir o seu projeto de vida".

O partido considera fundamental que, para isso, os profissionais tenham formação para se prepararem para responder "à complexidade dos desafios enfrentados pelas pessoas acompanhadas".