Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros na Fajã da Ovelha
Operação na escola envolve vários meios, entre auto-tanques e ambulância
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Está a decorrer um simulacro de incêndio na EB1/PE da Fajã da Ovelha, na Calheta, que mobiliza vários meios dos Bombeiros Voluntários da Calheta, incluindo auto-tanques e uma ambulância, além de diversos operacionais.
A movimentação dos meios de socorro não passa despercebida aos moradores. "Mas isto assusta as pessoas!", comentou uma das vizinhas à equipa de reportagem do DIÁRIO.
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