Está a decorrer um simulacro de incêndio na EB1/PE da Fajã da Ovelha, na Calheta, que mobiliza vários meios dos Bombeiros Voluntários da Calheta, incluindo auto-tanques e uma ambulância, além de diversos operacionais.

A movimentação dos meios de socorro não passa despercebida aos moradores. "Mas isto assusta as pessoas!", comentou uma das vizinhas à equipa de reportagem do DIÁRIO.