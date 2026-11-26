O deputado madeirense do Chega (CH), Francisco Gomes, criticou hoje o PSD, o PS e o JPP por terem votado contra a proposta do seu partido para a criação de um Plano Nacional de Remigração, rejeitada na Assembleia da República a 24 de Novembro, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2027.

A iniciativa, apresentada através da proposta de aditamento 1760C, previa a criação, em 2027, de um programa nacional destinado à identificação e ao afastamento de cidadãos estrangeiros em determinadas situações, incluindo casos de permanência irregular, existência de decisões de afastamento, registo criminal ou obtenção de autorizações de residência com recurso a documentos falsos ou incompletos.

"Portugal não pode continuar a ser um bar aberto para toda a bandidagem estrangeira que vem para aqui", começa por dizer peremptoriamente. "Quem viola, rouba e entra ilegal tem de ser posto a andar, mas PSD, PS e JPP deram provas que preferem se curvar perante imigrantes ladrões, violadores e parasitas do que defender os portugueses e o nosso país", desabafa Francisco Gomes, defendendo uma ruptura com as políticas migratórias seguidas pelos sucessivos governos.

O deputado considera que Portugal deve adoptar uma política de imigração mais restritiva, ajustada à capacidade efectiva de acolhimento e integração do país. Manifesta também preocupação com o combate ao islamismo radical e com práticas que considera incompatíveis com a ordem constitucional portuguesa.

"Portugal nunca pode abdicar da sua identidade, da sua matriz cultural ou dos seus valores fundamentais. Quem reside no nosso país tem de respeitar as nossas leis e não há qualquer compatibilidade possível entre a nossa cultura e os islâmicos retrógrados que estão a entrar, a abusar, a se aproveitar do nosso país – e ainda querem impor as suas leis atrasadas e ofensivas", afirma em nota de imprensa divulgada hoje.

A proposta do CH previa que o Governo desenvolvesse o programa em articulação com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF).

O articulado estabelecia uma proibição de reentrada em território nacional durante cinco anos para os cidadãos abrangidos e atribuía à UNEF a execução das decisões de expulsão. Previa ainda que o Ministério da Administração Interna assegurasse os recursos financeiros necessários ao financiamento do programa.

A proposta foi rejeitada em plenário de terça-feira passada, com excepção do CH que votou favoravelmente, todos os restantes grupos parlamentares votaram contra a iniciativa. Francisco Gomes considera que o resultado evidencia uma profunda divergência entre o CH e os restantes partidos quanto à política migratória.

"A política migratória portuguesa tem de estar subordinada aos superiores interesses nacionais, à segurança dos cidadãos e à sustentabilidade dos serviços públicos. É essa a posição que continuaremos a defender, independentemente da postura fraca, frouxa e traidora do PSD, PS e JPP, verdadeiros vendilhões da pátria", concluiu o deputado.