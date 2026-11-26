Quinta-feira começa com vários pontos de congestionamento na Via Rápida
O dia começa com alguns congestionamentos na Via Rápida, como habitualmente nos dias úteis da semana, nomeadamente na zona da Cancela, mas hoje já com dificuldades no sentido Ribeira Brava - Machico.
No sentido habitual (Machico - Ribeira Brava), a concessionária dá conta de um congestionamento de cerca de 4 km e consistente desde antes das 8h00, desde a subida para a Cancela até ao nó de Pestana Júnior.
Nessa mesma zona, mas no sentido oposto, notam-se sinais de congestionamento para descer para o centro do Funchal, acontecendo o mesmo na zona dos Viveiros, bem como na subida de Santa Rita.
Aos condutores que seguem para a costa norte da ilha, atenção que chove e, por isso, o piso estará molhado, igualmente na serra.