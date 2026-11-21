O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro está hospitalizado numa unidade de cuidados intensivos devido a uma obstrução intestinal, revelou hoje o hospital de Brasília onde o político deu entrada na noite passada.

Jair Bolsonaro, de 71 anos --- que se encontra em prisão domiciliária após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado ---, apresenta um quadro de "abdome agudo obstrutivo" e está "clinicamente estável, consciente", informou o hospital DF Star num boletim clinico.

"Não há previsão de alta hospitalar", acrescenta a nota, onde se detalha que os médicos inseriram uma sonda gástrica para suporte nutricional, já que não pode haver alimentação por via oral.

Jair Bolsonaro tem sequelas de uma facada no abdómen, que recebeu durante a campanha eleitoral de 2018, e passou por diversas cirurgias.

No ano passado, o ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentar manter-se no poder após a sua derrota, em 2022, para Luiz Inácio Lula da Silva, eleito então e reeleito para novo mandato em outubro deste ano, derrotando um filho de Bolsonaro.