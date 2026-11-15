Presidente do CDS-PP lembra a ex-militantes que "PS é casa de socialistas"

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, criticou hoje a participação de ex-militantes e antigos dirigentes do partido nos Estados Gerais do PS, considerando que demonstra que não são democratas-cristãos, porque "o PS é casa de socialistas".

Na sua intervenção no encerramento da Escola de Quadros da Juventude Popular (JP), que decorreu em Évora, Nuno Melo disse ter lido que os Estados Gerais do PS, realizados na sexta-feira e no sábado, em Lisboa, contaram com ex-militantes do CDS-PP.

"Gostava de ser muito claro em relação a isto. Quem deixa o CDS e se junta ao PS, nem é democrata-cristão, nem tem nada a ver com o CDS, passa a socialista", argumentou.

E, com ironia, acrescentou que "alguns até encontraram, parece, agora, um grande ímpeto reformista no PS, o que é notável, depois de três bancarrotas".

"O PS não é casa de democratas-cristãos, é casa de socialistas", considerou o presidente dos democratas-cristãos, que é também ministro da Defesa Nacional.

Nuno Melo reconheceu que "toda a gente tem o direito de livremente decidir da sua vida", mas salientou que essas pessoas "não têm é o direito de, a esse propósito, utilizarem o CDS que decidiram combater ao jeito das suas ambições pessoais".

"Ninguém é maior do que este partido, ninguém é maior do que este partido", insistiu Nuno Melo.

Ex-militantes e antigos dirigentes do CDS-PP participaram nos Estados Gerais do PS, como Filipe Lobo d'Ávila, antigo vice-presidente do partido, e Raul Almeida, antigo deputado e dirigente histórico dos democratas-cristãos, que se desfiliou em 2025.

No seu discurso, de que durou quase meia hora, o presidente do CDS-PP realçou que o partido existe "para aquilo que é importante para as pessoas, que é resolver os seus problemas".

"E, por isso, é que nós asseguramos estabilidade política em tempos de muita incerteza e de grande instabilidade. Eu acho mesmo que este é o nosso principal ativo neste momento", afiançou.

Garantindo que "os tempos estão mesmo estranhos", Nuno Melo assinalou que cabe ao CDS-PP "ser um farol de alguma lucidez no meio disto tudo", ou seja, ser "o adulto na sala".

"É isso que nós somos um bocado aqui, é o adulto na sala", sublinhou, observando que, nos combates que trava sozinho ou em conjunto com outros, o CDS-PP pode contribuir para "garantir esta estabilidade", quando, à volta, se veem "radicalismos e muitos extremismos".