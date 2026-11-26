O euro subiu ontem ligeiramente permanecendo abaixou do limiar dos 1,10 dólares, no dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas tarifas contra a União Europeia e outras 13 economias.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0984 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0973 dólares.

O euro também subiu face à libra porém desceu face ao iene.

O Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciou ontem novas tarifas de até 20% sobre 14 economias, incluindo China, Japão e União Europeia, devido a práticas consideradas injustas, por desequilibrarem a balança comercial bilateral.

A proposta de novas tarifas, anunciada no âmbito da Seção 301 após um período de revisão, vai impor um acréscimo de até 20% a certas importações chinesas, que, no total, poderão sofrer um aumento de até 40%.

A medida visa, especialmente, combater o excesso de produção da indústria chinesa, que pressiona os preços dos concorrentes.

O representante Jamieson Greer afirmou que estas tarifas sobre a China poderão chegar a 40% caso não avancem os acordos vinculados à trégua comercial estabelecida no verão passado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Os aumentos das taxas aduaneiras também afetarão economias aliadas, como as da União Europeia, Índia, Japão, Singapura e Coreia do Sul.

Divisas.....................quarta-feira..................terça-feira

Euro/dólar..................1,0984................... 1,0973

Euro/libra..................0,83753................. 0,83624

Euro/iene...................174,56................... 174,71

Dólar/iene..................158,92................... 159,22