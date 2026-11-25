O futebolista inglês Raheem Sterling foi hoje condenado a um ano de prisão, com pena suspensa, por condução perigosa e posse de óxido nitroso, após um acidente de viação em maio.

O internacional inglês, de 31 anos, recebeu uma pena de 12 meses de prisão, suspensa por 18 meses, pelos crimes de condução perigosa e posse de óxido nitroso, acrescida de outros dois meses, também com pena suspensa, por não ter realizado o teste de alcoolemia.

Além disso, Sterling terá de cumprir 100 horas de serviço comunitário e ficará impedido de conduzir durante dois anos.

O jogador, que se encontra sem clube depois de ter representado o Feyenoord durante seis meses na época passada, sofreu um acidente de carro em 28 de maio.

De acordo com os elementos apresentados no tribunal inglês de Basingstoke, Sterling foi detido após várias testemunhas terem alertado a polícia, manifestando preocupação com a sua condução.

O antigo jogador do Manchester City e do Chelsea foi encontrado no banco do passageiro, na posse de vários recipientes de óxido nitroso, conhecido como "gás do riso", e de um balão utilizado para inalar a substância, cuja posse é crime em Inglaterra desde 2023.

Sterling, que admitiu ter um problema com o consumo de óxido nitroso, declarou-se culpado das acusações de condução perigosa, posse da substância e recusa em realizar o teste de alcoolemia.

A pena de prisão ficará suspensa durante 18 meses, pelo que o futebolista não terá de cumprir tempo efetivo de cadeia, desde que não volte a cometer crimes durante esse período.