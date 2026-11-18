A dois dias do final da conferência da ONU sobre o clima, na Turquia, persistem muitas divergências, levando os ministros presentes a reunirem-se hoje para tentar avançar nas negociações.

A eliminação gradual dos combustíveis fósseis é um dos temas controversos, muito discutido em Antália, a cidade turca da conferência, mas sem acordo à vista. Hoje em Antália a ministra portuguesa do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, apontou que os países árabes, liderados pela Arábia Saudita, e a Rússia, se opõem a que a decisão final da COP31 preveja o abandono progressivo dos combustíveis fósseis.

Outro tema de divergência prende-se com a proposta da presidência turco-australiana da conferência de que, em 2035, 35% dos sistemas energéticos globais estejam eletrificados. Eletrificados sim, mas através de energias renováveis, diz a União Europeia. O consenso não está fácil.

Hoje mesmo o Comissário Europeu para a Ação Climática, Wopke Hoekstra, disse em Antália que a eletrificação limpa "deve estar no centro de qualquer acordo", caso se chegue a um.

Para procurar minorar divergências sobre um projeto inicial de texto final apresentado na segunda-feira, os ministros presentes na COP31 reuniram-se hoje ao fim do dia para discussões informais chamadas de "divan", uma palavra turca que quer dizer "conferência informal".

Teoricamente, os países têm até sexta-feira para chegar a um acordo. "O texto será refinado até chegarmos a algo que nunca será ideal para ninguém, mas onde todos encontrem algo de valor", afirmou hoje a ministra da Transição Ecológica de França, Monique Barbut.

A Dinamarca, a Irlanda e Portugal apresentaram os seus roteiros para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, uma "questão de sobrevivência para todos" segundo a ministra do Ambiente de Tuvalu, Maina Talia.

Também a questão do financiamento, que os países desenvolvidos, historicamente responsáveis pela maior parte das emissões de gases com efeito de estufa, prometeram fornecer aos países em desenvolvimento para os ajudar a combater os efeitos das alterações climáticas, continua a ser um tema de intenso debate em vários processos de negociação paralelos.

Para um "futuro resiliente" é necessário financiamento "que chegue antes da próxima seca, não depois", sublinhou Deborah Barasa, ministra do Ambiente do Quénia.

Outro tema que tem provocado discórdia na conferência de Antália é a data de publicação dos próximos relatórios importantes do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). A União Europeia (UE), os países menos desenvolvidos (PMD) e os pequenos Estados insulares querem que a próxima série de relatórios do IPCC esteja disponível em 2028. Outros, incluindo a Arábia Saudita, a Rússia e a Índia, querem que estas conclusões sejam adiadas para 2029.

Estes países são acusados de querer atrasar o relatório do IPCC até 2029 para impedir que seja incluído na segunda avaliação global do Acordo de Paris, que deve estar pronta para a COP33, em 2028.

A dois dias do fim da COP31, o ministro do Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro criticou duramente os países produtores de petróleo e foi muito aplaudido por isso. E sobre a conferência afirmou: "Continuaremos a lutar até à morte para salvar o nosso planeta e a natureza. Mas, francamente, é absolutamente desanimador ver o nível de hipocrisia, inação e anarquia em que esta COP se transformou".

Já a Colômbia foi dizer à COP31 que não permitirá que "a histeria ambiental dite a agenda climática e da biodiversidade", e o Irão acusou os Estados Unidos e Israel de "ecocídio" e pediu uma indemnização internacional pelos danos ambientais causados pelos bombardeamentos.

O presidente da Assembleia Geral da ONU, Khalilur Rahman, apelou a maior ambição e solidariedade face às alterações climáticas, acrescentando: "Não podemos continuar a tratar a natureza, o ambiente e a biodiversidade como meros recursos a explorar".

O dia foi hoje dedicado ao desenvolvimento humano e social porque, como indicou Sinja Buri, especialista da Universidade das Nações Unidas em Bona (Alemanha), os problemas climáticos "não afetam a todos da mesma maneira", uma vez que as pessoas vulneráveis sofrem "desproporcionalmente".