As vendas de "Grand Theft Auto VI" bateram recordes, com 3,79 mil milhões de dólares (3,45 mil milhões de euros) de faturação no retalho apenas no primeiro dia, disse hoje a criadora Rockstar Games.

Este valor mundial baseou-se em estimativas da empresa até ao final de quinta-feira, dia do lançamento do jogo.

A Rockstar Games também informou num comunicado que vendeu 32,5 milhões de unidades antes do lançamento, estabelecendo um recorde em todas as plataformas.

"Estamos incrivelmente honrados com a resposta dos jogadores em todo o mundo e não poderíamos estar mais entusiasmados por partilhar este momento convosco", afirmou Sam Houser, presidente e fundador da Rockstar, em comunicado.

A edição standard do jogo custa cerca de 80 dólares nos EUA.

No início deste mês, o blogue da PlayStation disse que o "GTA VI" foi o jogo mais pré-encomendado na história da loja homónima.

Devido à procura, a PlayStation anunciou que estava a colaborar com a Rockstar Games para permitir que os jogadores começassem a pré-carregar o jogo nove dias antes, para que estivessem prontos para jogar no dia de lançamento.

O "GTA VI" é a mais recente edição da série de videojogos híper violenta e de mundo aberto que satirizou a cultura americana com versões ficcionais de Nova Iorque e Los Angeles e que agora volta à sua versão ensolarada de Miami - Vice City.

Este é o primeiro jogo novo de "GTA" em 13 anos, com a história de "GTA VI" centrada num casal que tenta melhorar as suas circunstâncias através do crime. As primeiras críticas ao jogo destacam que este tem uma profundidade na construção de relações que vai além dos assaltos violentos e dos roubos a bancos.

A franquia "Grand Theft Auto" vendeu mais de 470 milhões de unidades em todo o mundo, segundo a editora Take-Two Interactive.

O "Grand Theft Auto V", lançado em 2013, representa mais de 230 milhões dessas vendas e gerou 1 bilião de dólares em vendas a retalho em apenas três dias.