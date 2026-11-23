Cerca de 490 mil militares russos morreram desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, segundo estimativas divulgadas hoje por 'media' independentes russos, baseadas em dados obtidos por piratas informáticos.

Os números, publicados pelos portais Meduza e Mediazona, resultam da análise de estatísticas obtidas por piratas informáticos bielorrussos e ucranianos.

De acordo com os mesmos dados, outros 230 mil militares russos estão dados como desaparecidos.

O número de soldados que sofreram mutilações durante os combates permanece desconhecido, embora alguns órgãos de comunicação social apontem para dezenas de milhares de casos.

As autoridades russas não divulgam números oficiais de militares mortos na guerra desde setembro de 2022.

Entretanto, outros meios de comunicação independentes, como o Vazhnie Istorii, estimam que as forças armadas russas sofram diariamente cerca de 600 baixas.

No final de 2025, uma investigação conjunta do Meduza e do Mediazona tinha estimado em 352 mil o número de militares russos mortos desde o início da invasão.

Por sua vez, a estação britânica BBC indicou, em dezembro de 2025, que mais de 33 mil militares russos teriam morrido na Ucrânia durante aquele ano, segundo informações recolhidas em fontes públicas.

O Estado-Maior russo sustenta, por seu lado, que as forças ucranianas perdem cerca de mil militares por dia nos confrontos com as tropas de Moscovo.

Os números de baixas divulgados pelas diferentes fontes não podem ser confirmados de forma independente, num conflito em que ambos os lados mantêm restrições à divulgação de informações sobre as perdas militares.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).