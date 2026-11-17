A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) adiantou hoje que suspendeu a instalação de routers associados à paralisação nacional das operações aéreas na semana passada.

Os senadores democratas solicitaram hoje a interrupção da substituição de milhares de routers em todo o sistema de controlo de tráfego aéreo do país, depois de o processo ter sido apontado como a causa dos transtornos no tráfego aéreo ocorridos na semana passada.

Exigiram também que a administração liderada por Donald Trump forneça respostas claras sobre o que correu mal.

"Identificar o dispositivo que falhou não explica porque falhou. A FAA precisa de investigar mais a fundo para determinar a causa raiz e informar o Congresso de como pretende evitar problemas futuros", pode ler-se na carta enviada ao secretário dos Transportes, Sean Duffy, citada pela agência Associated Press (AP).

Donald Trump atribuiu a paralisação nacional de todas as aeronaves e o caos nos aeroportos do país a tecnologias obsoletas e aos democratas.

No entanto, a FAA enfrenta dificuldades na modernização do sistema de controlo de tráfego aéreo há décadas, muito antes do início da primeira administração Trump.

O sistema ficou sobrecarregado quando uma empresa contratada pelo governo federal, responsável pela manutenção da rede de telecomunicações da FAA, procedeu à substituição de cabos de cobre obsoletos por linhas de fibra ótica em todo o país.

Segundo Duffy, o encerramento do espaço aéreo dos EUA tornou-se necessário após a instalação, por parte da empresa L3Harris, de um novo router em El Dorado, no Arkansas.

O equipamento provocou uma série de falhas intermitentes nas comunicações e nos sinais de radar em 17 dos 22 centros regionais de controlo de tráfego aéreo, unidades que orientam aeronaves em voo de cruzeiro a grandes altitudes.

A FAA informou que um "excesso de dados" inundou o sistema, "a um ritmo de 1.000 tentativas de ligação a cada 4 ou 5 segundos".

Este fluxo intenso provocou instabilidade nas "comunicações das aeronaves e nos sinais de radar", uma vez que as tentativas de ligação sobrecarregaram os routers, que tinham 25 anos de utilização, espalhados por toda a rede, explicou a agência.

Os senadores democratas que integram a Comissão de Comércio do Senado frisaram que acreditam que apenas 400, de um total de mais de 3.600 routers, foram instalados até à data.

A carta solicita que a instalação dos novos dispositivos seja interrompida até que "a causa raiz da falha seja identificada".

A modernização do sistema de transporte aéreo do país é uma iniciativa à qual o Congresso tem alocado montantes significativos nos últimos anos.

A administração Trump enviou hoje uma carta aos congressistas a atualizar o seu pedido de 50,1 mil milhões de dólares (45,6 mil milhões de euros) para modernizar o sistema e realizar outras melhorias nos aeroportos.

O pedido prevê 10,1 mil milhões de dólares (9,20 mil milhões de euros) para a atualização do sistema de controlo de tráfego aéreo do país.

Valores semelhantes seriam destinados ao reforço das infraestruturas aeroportuárias, à substituição ou renovação de terminais em aeroportos de grande movimento, à construção de cinco novos centros de controlo de tráfego aéreo e à melhoria ou substituição de até 140 torres de controlo de tráfego aéreo pertencentes à FAA.

"A aprovação destes recursos pelo Congresso permitirá à FAA oferecer ao povo norte-americano um sistema de controlo de tráfego aéreo totalmente novo, mais seguro, mais inteligente, mais rápido e mais eficiente", pode ler-se na carta, obtida pela AP.