O presidente da Ordem dos Arquitectos, Avelino Oliveira, alerta que o novo Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), conhecido como Simplex Urbanístico, continua a não ser aplicado de forma uniforme pelas entidades públicas, incluindo na Madeira.

À margem da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Secção Regional da Madeira, esta segunda-feira, o responsável apontou dificuldades na adaptação de câmaras municipais e de outras entidades responsáveis pela emissão de pareceres obrigatórios.

"Qual é o objectivo de fazer uma legislação nova, com tantos cuidados, se depois as entidades aplicam parcialmente, mais ou menos?", questionou, garantindo ter conhecimento de problemas "em todo o lado", embora com diferentes níveis de gravidade.

Avelino Oliveira apontou também falhas nas plataformas electrónicas de submissão de processos e a ausência de um calendário para a entrada em funcionamento da prometida plataforma nacional de licenciamento.

A situação, afirmou, está a provocar constrangimentos aos profissionais. "Recebemos por dia dezenas de reclamações de membros a dizerem que não está a funcionar no território, que lhes atrasa o projecto", revelou, adiantando que a Ordem tem transmitido várias incongruências ao legislador.

Para ultrapassar os problemas, defendeu a criação de uma comissão de acompanhamento que envolva municípios, governos regionais, CCDR e o legislador. "Uma comissão de acompanhamento para ter a noção exacta de onde é que estão os principais problemas era fundamental", sublinhou.