A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defendeu que preservar a democracia exige um compromisso permanente com o pluralismo, o respeito pela diferença e a legitimidade da vontade popular. Rubina Leal falava na apresentação do livro 'Regiões Autónomas', de Paulo Miguel Rodrigues, no Parlamento madeirense.

Na sessão, que integrou as comemorações do 25 de Novembro de 1975, Rubina Leal apontou a polarização política, a desinformação, a instabilidade internacional e a crescente desconfiança nas instituições como desafios à democracia. A presidente da Assembleia ligou o 25 de Novembro à consolidação do percurso iniciado com o 25 de Abril, considerando as duas datas indissociáveis na construção de um Portugal livre, pluralista e constitucional.

Promovida em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a sessão contou com a intervenção da presidente da fundação, Fátima Barros. O autor apresentou a obra, que aborda o percurso autonómico e o lugar da Madeira e dos Açores no país, seguindo-se um debate com Tranquada Gomes e Maximiano Martins, moderado por Cláudia Faria, conforme dá conta uma nota da assessoria do parlamento madeirense.