Milhares de pessoas marcharam hoje em Madrid para denunciar a violência machista e reivindicar o direito à habitação digna, com a presença de políticos, à exceção do Vox (extrema-direita), a quatro dias das eleições legislativas espanholas.

Convocadas por movimentos diferentes, duas manifestações saíram ao final da tarde de ruas próximas do centro da capital espanhola para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, e no mesmo dia em que foi conhecido mais um caso de feminicídio, em investigação, na região de Múrcia.

Este ano, pelo menos 47 mulheres foram assassinadas em Espanha, segundo as autoridades.

"Paremos a barbárie", pedia a marcha convocada pelo Fórum de Madrid e Movimento Feminista de Madrid, em que marcaram presença membros do Governo do socialista Pedro Sánchez e responsáveis do PSOE, bem como representantes do Partido Popular (PP, direita).

Ao lado dos socialistas também esteve presente Begoña Gómez, mulher do primeiro-ministro, que vai a julgamento por tráfico de influências e desvio de fundos públicos, num processo em que o Ministério Público pediu o arquivamento e que o PSOE denuncia como "perseguição judicial" contra Sánchez.

Pouco depois, partia outra manifestação, convocada pela Comissão 8M, sob o lema "Contra as violências machistas: direitos, habitação e feminismo antifascista", que enchia o Passeio do Prado.

Principalmente mulheres, mas também homens, de todas as idades, marchavam ao som de batucadas enquanto entoavam palavras de ordem como "Não estamos todas, faltam as assassinadas" ou "Aqui estamos, as feministas antifascistas e antiracistas".

Manifestantes exibiam cartazes onde se podia ler "Não lutámos tanto para o perder tão depressa" ou "Nem quietas, nem caladas, nem mortas".

"Estamos no contexto das eleições gerais, em cuja campanha a violência sexista mal apareceu. Na verdade, se surgiu, foi através de negacionistas", lamentou a porta-voz da Comissão 8M, Cecilia Cienfuegos, em declarações à imprensa antes do início da marcha.

O Vox, que sondagens indicam que poderá duplicar o número de deputados (33) nas eleições de domingo, e chegar ao Governo em coligação com o PP, rejeita os conceitos de violência de género e violência machista.

"Não há forma de negar a violência machista. Os corpos estão aí. A violência é estrutural e negá-la é negar a experiência quotidiana de todas as mulheres", considerou Cecilia Cienfuegos.

A quem nega, a representante do movimento feminista sugeriu "que mude de estratégia e reconheça a urgência de fazer algo".

"A única receita possível são mais direitos e mais feminismo", sustentou.

"Defendemos o direito a uma habitação digna que nos permita não estar a viver com os nossos agressores, serviços públicos que garantam educação nas escolas e professores formados capazes de detetar as violências, bem como sistemas de saúde e de justiça capazes de atender as vítimas e reparar as violências", acrescentou Cecilia Cienfuegos.

Nesta marcha, marcaram presença a ministra da Saúde, Mónica García (partido Mais Madrid) e as candidatas ao cargo de primeiro-ministro da Frente Ampla -- movimento herdeiro do Somar -, Ada Colau, e Irene Montero, do Podemos.

O Somar e o Podemos fazem parte da coligação que suportou o Governo do socialista Pedro Sánchez na atual legislatura, mas decidiram concorrer separados às eleições de domingo.

"No dia 29 de novembro, temos de encher as urnas de voto, temos de romper essa linha imaginária de uns 78 ou 79% de participação", apelou Carla Antonelli, primeira mulher trans eleita como senadora, do partido Mais Madrid, que integra a Frente Ampla.

PP e Vox "não vêm para governar, vêm para revogar, vêm com raiva, com fúria, com ódio", avisou.