Duas mulheres sofreram quedas na noite passada na Rua das Fontes, no Funchal, incidentes dos quais resultaram na necessidade de assistência hospitalar.

Uma das mulheres era uma estrangeira, de nacionalidade inglesa, na casa dos 60 anos, que sofreu um golpe na parte frontal da cabeça. A chamadas para a emergência foi feita pelas 20h30 de domingo.

Desconhecemos o estado da outra vítima de queda. nem as circunstâncias em que se deram as quedas. O certo é que ambas foram assistidas por duas ambulâncias, uma das quais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que as transportaram para o Hospital para cuidados médicos mais apurados.