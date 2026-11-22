O Atlético de Madrid regressou hoje às vitórias na Liga espanhola, ao bater fora o Getafe (3-0), na 13.ª jornada, num dia em que Gonçalo Guedes marcou pela Real Sociedad, que perdeu por 3-2 em Santander.

No Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, nos arredores de Madrid, Álex Baena, aos 10 minutos, e Johnny Cardoso, aos 30, colocaram os 'colchoneros' em vantagem, antes do antigo jogador do Benfica Alejandro Grimaldo, de grande penalidade, aos 90+2, fixar o resultado final.

Após dois desaires consecutivos, diante do Bayern Munique e do FC Barcelona, os 'colchoneros' voltaram a vencer e seguem no terceiro posto da La Liga, com 31 pontos, a dois do Real Madrid, de José Mourinho, segundo, e a cinco do líder Barça.

Já a Real Sociedad, sofreu uma derrota na deslocação ao terreno do Racing Santander, apesar do golo do internacional português Gonçalo Guedes, que marcou pela terceira vez no campeonato espanhol.

O avançado português, que não marcava há cinco jogos consecutivos em todas as competições, fez o 2-2 aos 60 minutos, após os anfitriões terem construído uma vantagem de dois golos.

O marroquino Yassir Zabiri, antigo jogador do Famalicão, esteve em destaque ao 'bisar', aos seis e oito minutos, enquanto Mikel Oyarzabal reduziu para os bascos, em cima do intervalo (45+1). Sergio Canales, aos 68, de grande penalidade, garantiu o triunfo do conjunto da Cantábria.

A Real Sociedad ocupa o quinto lugar, com 22 pontos, a cinco do Betis, quarto, enquanto o Racing Santander é sétimo, com 17.

Nos restantes encontros do dia, o Osasuna venceu o Málaga por 1-0, depois de o FC Barcelona bater o Villarreal por 3-2, após uma reviravolta de dois golos, para segurar três pontos de vantagem na liderança de La Liga.