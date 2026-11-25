As primeiras imagens feitas pela sonda Hera do asteroide Dimorphos, depois de ter sido desviado da trajetória durante um teste de defesa planetária, foram hoje divulgadas pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Há quatro anos uma nave espacial da NASA, a DART, colidiu deliberadamente com a superfície de Dimorphos, um pequeno corpo com menos de 160 metros de diâmetro que é a lua de um asteroide maior, Didymos.

Situado a 11 milhões de quilómetros da Terra, o asteroide não representava perigo. O objetivo era avaliar se seria possível alterar a sua trajetória e utilizar esta técnica caso, no futuro, um objeto semelhante ameaçasse colidir com o planeta.

A sonda espacial da NASA conseguiu mover Dimorphos, reduzindo a sua órbita em 33 minutos. Mas para "compreender completamente o que aconteceu e validar os modelos de impacto para que os possamos utilizar noutros cenários", foi necessário regressar para estudar o que tinha ocorrido com o asteroide, explicou Patrick Michel, investigador da missão.

Esse foi o objetivo da missão Hera, lançada em outubro de 2024. Há três semanas, a sonda chegou a cerca de 30 quilómetros de Dimorphos e enviou as suas primeiras imagens, hoje divulgadas ao mundo por responsáveis do projeto a partir de Berlim, muito emocionados, através da plataforma youtube.

Numa dessas imagens, o impacto parece ter achatado um dos lados de Dimorphos, deixando uma cratera tão larga como a face inteira do asteroide. No interior da cratera, são visíveis diversas estruturas invulgares, incluindo uma com formato de charuto.

Dependendo da estrutura interna de Dimorphos --- rocha sólida ou uma massa de detritos ---, ainda desconhecida, os cientistas acreditavam que o impacto do DART provocaria a formação de uma cratera ou deformaria o asteroide.

"Na verdade, são as duas coisas. Ainda não compreendemos completamente como é que isso é possível", afirmou o astrofísico, citado pela AFP. Outra surpresa é que não foi apenas a órbita de Dimorphos que mudou, mas também a sua dinâmica.

"Antes do impacto, Dimorphos assemelhava-se à nossa Lua. Mostrava sempre a mesma face a Didymos e comportava-se de forma bastante regular. Agora, é muito caótico", como "um barril atirado pelas escadas abaixo que se move em todas as direções", descreveu Sabina Raducan, cientista planetária do Instituto Internacional de Ciências Espaciais (ISSI, Berna), citada pela AFP.

A equipa da Hera também descobriu que Didymos e Dimorphos não estavam sozinhos. Centenas de rochas, de tamanhos que vão desde uma bola de futebol a uma máquina de lavar roupa, estão a mover-se à sua volta. Os cientistas ainda não sabem se estes objetos são consequência do impacto.

A missão Hera poderá ajudar a responder a uma questão que é a de saber se a humanidade será capaz de desviar um asteroide em rota de colisão com a Terra.

Para a missão da Hera, Portugal teve uma contribuição, com um envolvimento através da GMV Portugal numa das componentes mais criticas da missão, o desenvolvimento do software responsável pelo controlo da trajetória e da orientação da sonda.

A GMV é um grupo empresarial tecnológico de capital privado, com sede em Espanha e com presença em 12 países, um deles Portugal.

"Este sistema incorpora um grau de autonomia sem precedentes na história da ESA, permitindo realizar manobras e observações de elevada precisão junto de Dimorphos --- incluindo o estudo detalhado da cratera deixada pelo impacto da DART", disse a GMV de Portugal em comunicado.

No documento explica ainda que a GMV em Portugal já está envolvida na próxima grande missão europeia dedicada a asteroides: a RAMSES, com lançamento previsto para 2028, que irá estudar o asteroide Apophis, um corpo celeste que passará em 2029 a uma distância da Terra inferior à da órbita geoestacionária.