O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, sublinhou hoje a importância da estabilidade para evitar a "paralisia" e afirmou que o Orçamento para 2027 rejeita "promessas sem fundamento" e dá prioridade à saúde e habitação

"A estabilidade não elimina a divergência democrática. Impede que ela se transforme em paralisia e que a região seja governada por duodécimos. Responsabilidade é definir prioridades, recusar a facilidade de prometer tudo a todos e distinguir o desejável do que é possível", afirmou o líder regional nas intervenções finais da discussão do Plano e Orçamento, na Assembleia Regional, na Horta.

José Manuel Bolieiro considerou estar em causa a "capacidade de os Açores prosseguirem um caminho de estabilidade" e assegurou que o Governo Regional "não apresenta aos açorianos um Orçamento de circunstância".

"Não afirmamos que todos os problemas estão resolvidos. Conhecemos as dificuldades na saúde e na habitação, o impacto do custo de vida e os desafios das famílias e das empresas. Mas, reconhecer o que ainda falta fazer não significa ignorar ou negar o caminho percorrido".

O presidente do Governo dos Açores destacou que proposta orçamental "garante o investimento além" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e "coloca a saúde e a habitação" no "centro das prioridades".

"É um Orçamento de estabilidade, de responsabilidade e de ambição, não de promessas sem fundamento", defendeu.

José Manuel Bolieiro adiantou que o executivo açoriano está "aberto a melhorar" o Orçamento no debate da especialidade, marcado para quinta-feira, mas avisou que não existe abertura para a "desfiguração" da proposta.

"Há espaço para aperfeiçoar prioridades, mas não para comprometer o equilíbrio e a estabilidade dos Açores", alertou.

O presidente do Governo dos Açores disse ainda que o "endividamento líquido previsto para 2027 destina-se, exclusivamente, à contrapartida regional de projetos cofinanciados, não à despesa corrente" e insistiu que o "futuro exige estabilidade e responsabilidade".

Por outro lado, o líder do executivo açoriano realçou o "recorde absoluto" no número de trabalhadores na região (121 mil pessoas) e a diminuição da taxa de risco de pobreza (de 21,9% em 2020 para 17,3% em 2024).

O presidente do Governo dos Açores considerou também que a operação de transformação de dívida comercial em financeira na saúde (no valor de 160 milhões) promove a transparência na gestão.

"Não escondemos os problemas, nem adiamos decisões difíceis. A dívida comercial acumulada existe e afeta as empresas que fornecem bens e serviços essenciais. A operação extraordinária de 160 milhões de euros não apaga a dívida, permite pagar às empresas e cria condições para uma gestão financeira mais transparente", salientou.

No turismo, José Manuel Bolieiro disse "não ignorar a redução dos passageiros desembarcados", mas notou que "até setembro, os proveitos da hotelaria cresceram 6,2% e aumentaram as dormidas de mercados estratégicos".

"O desafio não é simplesmente trazer mais pessoas. É criar mais valor, diversificar mercados, reduzir a sazonalidade e distribuir oportunidades pelas nove ilhas", reforçou.

O Plano e Orçamento dos Açores para 2027 estima um défice de 104 milhões de euros e prevê um investimento global de 918 milhões de euros, 650 dos quais de responsabilidade direta do Governo Regional.

O parlamento dos Açores é composto por 57 deputados, 23 dos quais da bancada do PSD, outros 23 do PS, cinco do Chega, dois do CDS-PP, um do IL, um do PAN, um do BE e um do PPM.