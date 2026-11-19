A Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel acolheu, ao final da tarde de hoje, mais uma edição da gala 'Craques da Bola', promovida pelo DIÁRIO em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira. A iniciativa premiou os melhores do futebol e do futsal madeirenses.

A gala reconheceu o mérito de jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes, desde o futebol profissional às competições regionais e escalões de formação.