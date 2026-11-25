A SYNLAB prevê abrir mais dois ou três postos de colheita na Madeira durante 2027, no âmbito de um plano de expansão da sua presença na Região. O anúncio foi feito, esta tarde, pelo CEO da empresa em Portugal, Pedro Oliveira, à margem da inauguração de uma nova unidade na Rua da Conceição, no Funchal, que contou também com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas.

Pedro Oliveira explicou que a abertura representa mais um passo na estratégia de crescimento da empresa na Madeira, onde pretende continuar a aproximar os serviços de diagnóstico das comunidades. A SYNLAB estima que o investimento na Região cresça cerca de 10% ao ano nos próximos cinco anos.” É o primeiro posto de porta aberta desta maneira ao público e é o primeiro de muitos que vêm por aí”, afirmou o responsável, adiantando que já estão identificadas algumas localizações para novas unidades, tanto no Funchal como noutras zonas da ilha. A concretização dos projectos dependerá, contudo, da identificação dos espaços com as características consideradas adequadas.

Actualmente, a empresa conta com 32 trabalhadores na Madeira e serve, segundo Pedro Oliveira, cerca de 80 mil pessoas por ano, o equivalente a aproximadamente um terço da população regional. A actividade representa mais de 1,3 milhões de análises anuais.

O CEO revelou ainda que a SYNLAB investiu cerca de meio milhão de euros na Madeira durante o último ano, em equipamentos laboratoriais e meios complementares de diagnóstico. A empresa pretende dar continuidade a esse esforço, apostando na inovação e em novas tecnologias.

Na intervenção durante a inauguração, Pedro Oliveira destacou também o percurso da empresa na Região e o legado dos profissionais que asseguram a actividade.

Albuquerque defende investimento tecnológico na saúde

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerou que o investimento da SYNLAB contribui para o reforço da oferta de cuidados de saúde na Madeira e reiterou o compromisso do Governo Regional em manter a cooperação com os diferentes parceiros do sector, incluindo entidades privadas. “Nós temos uma aposta que é melhorar a oferta de saúde aos madeirenses, prestar os melhores serviços e apostar na prevenção”afirmou, defendendo que a inovação tecnológica é essencial para aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde.

O chefe do Executivo alertou que a falta de investimento poderá conduzir a um enfraquecimento do serviço público. “Se nós não fizermos esta aposta na tecnologia, vamos, a médio prazo, ter consequências negativas”, afirmou, considerando inaceitável que se caminhe para “um serviço público de saúde com subinvestimento” e, consequentemente, “um serviço de saúde para pobres e o privado é para os ricos.”

Albuquerque apontou como exemplos da aposta regional na modernização o investimento em tecnologia cirúrgica, nomeadamente no robô Da Vinci, e a construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. Referiu ainda a importância de melhorar a gestão dos recursos e controlar os custos, sem comprometer o acesso dos utentes aos cuidados de que necessitam.