O ministro da Defesa condecorou hoje, em Sintra, 152 comandos que participaram na operação militar do 25 de Novembro de 1975 e considerou que "nenhum democrata pode ver problema na celebração" desta data, "complementar ao 25 de Abril".

"Nenhum democrata pode ver problema na celebração do 25 de Novembro, da mesma forma que quem o celebra não tem nenhuma intenção de diminuir ou substituir a importância do 25 de Abril, uma data complementa a outra", defendeu Nuno Melo, no Regimento de Comandos, em Sintra.

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, no total foram condecorados 486 militares, incluindo a título póstumo, sendo que presentes em Sintra estiveram "cerca de 152", uma vez que podiam chegar mais à cerimónia, desde que se identificassem e conseguissem provar que participaram na operação militar, há 51 anos.

Entre os condecorados inclui-se Jaime Neves, que chefiava os comandos na altura, a título póstumo, homenagem que foi recebida por um familiar.

No seu discurso, Nuno Melo defendeu que o 25 de Novembro de 1975 "não substitui" o 25 de Abril de 1974, "nem pretende, mas complementa e consolida o seu propósito original".

O ministro argumentou que "o 25 de Novembro devolveu ao 25 de Abril o seu propósito originário, entregando ao povo a capacidade de decidir em liberdade e democracia o seu próprio destino através do voto expresso em eleições plurais".

"Exatamente por isso, celebrar o 25 de Novembro deve acontecer sem polémica e principalmente com forte propósito unificador. Em certa medida celebra-se assim o melhor de Abril, valoriza-se a democracia e assinala-se com justiça o papel crucial das Forças Armadas", sustentou.

Na ótica de Nuno Melo, "esquecer o 25 de Novembro significaria sacrificar o melhor do 25 de Abril, desvalorizar a democracia e tratar com injustiça algumas das figuras maiores no plano militar e também no plano político".

O governante salientou "o papel muito particular que coube aos comandos saídos do Regimento da Amadora", "protagonistas vivos" que "arriscaram a própria vida".

"Por causa dos comandos terminou um ciclo perigoso e começou a consolidar se a demo representativa em Portugal", afirmou, enaltecendo o comando, na altura, de Jaime Neves e Ramalho Eanes.

Em declarações aos jornalistas, Melo desvalorizou o facto de o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas não ter estado presente, rejeitando "leituras políticas".

Já sobre o discurso do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que foi criticado pelo PS e restante esquerda, considerou ter sido "particularmente bem conseguido".

A cerimónia decorreu parcialmente coberta por uma extensa tenda branca, espaço repleto de "boinas vermelhas", símbolo dos comandos, onde se sentaram homenageados e familiares. Em representação de partidos, além do presidente do CDS-PP, esteve presente o deputado Bruno Vitorino, do PSD.

Nos últimos meses, o Ministério da Defesa Nacional publicou nas suas redes sociais e em alguns jornais anúncios a procurar estes comandos, pedindo que contactassem a tutela caso tivessem participado na operação militar.

Em 25 de Novembro de 1975, cerca de mil paraquedistas da Base Escola de Tancos ocuparam o Comando da Região Aérea de Monsanto e várias bases aéreas, ato que o denominado "Grupo dos Nove" considerou o indício de que poderia estar em preparação um golpe pela chamada esquerda militar.

A tentativa de sublevação daquelas unidades militares, conotadas com setores da extrema-esquerda, foi travada por um dispositivo com base no regimento de comandos da Amadora, chefiada por Jaime Neves e sob o comando operacional do então tenente-coronel Ramalho Eanes.

Antes da condecoração dos comandos, foi prestada homenagem a todos os comandos mortos e, especialmente, aos dois militares que morreram naquela data perante o monumento "Ao Esforço Comando", uma imponente estátua na base da qual se inscreveu o lema "A sorte protege os audazes", e onde foram cravadas na terra duas espingardas com duas boinas vermelhas e colocadas coroas de flores.

Os acontecimentos do 25 de Novembro, em que forças militares antagónicas se defrontaram no terreno e venceu a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), marcaram o fim do chamado Período Revolucionário em Curso (PREC).