O chefe de gabinete da presidência da Ucrânia, Kirilo Budanov, considerou hoje realista a possibilidade de uma reunião a quatro -- Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia (UE) - antes do Natal, apesar das reticências de Moscovo.

"O tempo o dirá. Creio que, de certo modo, é realista", afirmou Budanov numa reunião em Kiev com representantes das instituições e da sociedade civil, em resposta a uma pergunta sobre os prazos expectáveis para este encontro que, provavelmente, voltará a ter como sede os Emirados Árabes Unidos.

Budanov acredita que, em breve, o Presidente russo, Vladimir Putin, vai anunciar se está de acordo em que os aliados europeus da Ucrânia participem nesta ronda de conversações.

A presidência russa voltou, no entanto, a baixar expectativas hoje mesmo, assegurando que os primeiros contactos "não tiveram resultados".

A 10 de novembro, a Rússia e a Ucrânia retomaram, após quase nove meses de paralisação, negociações diretas sob mediação dos Estados Unidos, em Abu Dabi, que terminaram com um acordo para um novo intercâmbio de prisioneiros de guerra.

Prevê-se que antes do final do ano se realize essa grande troca de prisioneiros -- a maior até ao momento.

"Estamos a trabalhar nisso (...). Creio que chegaremos a um ponto em que poderemos repatriar mais pessoas no final deste ano, tanto civis como prisioneiros de guerra", explicou Budanov, precisando que grande parte destas pessoas estão atualmente em Zaporijia e Kherson, segundo a televisão RBC Ucrânia.

Budanov precisou que a troca vai envolver um grande número de pessoas -- "milhares, centenas" -- e será feita em diferentes fases, "porque é improvável que se possa fazer num só dia".

"Finais de novembro, princípios de dezembro, são datas mais ou menos realistas para o regresso dos primeiros prisioneiros de guerra", disse.