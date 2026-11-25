A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, prometeu hoje, em Caracas, uma refundação institucional "do zero" da Venezuela, apontando setores prioritários para a reconstrução e exigindo a libertação de todos os presos políticos.

"Vamos mudar a fundo a relação entre a sociedade e o Estado. É uma refundação histórica e é uma tarefa gigante [...] Temos esta oportunidade histórica de redesenhar do zero, do zero, essas instituições, que vão durar séculos", disse a Prémio Nobel da Paz.

María Corina Machado falava na Aula Magna da Universidade Central da Venezuela, onde foi recebida por milhares de estudantes com gritos de "Liberdade! Liberdade!", naquela que, segundo o seu partido, Vente Venezuela, foi a primeira mensagem à nação desde que regressou ao país, há um mês.

"Enfrentamos um desafio monumental e temos o direito e a obrigação de ser muito ambiciosos. Vamos trabalhar juntos para erguer, sobre esta terra arrasada, as instituições que vão perdurar por gerações vindouras", reforçou.

Durante a sua intervenção, María Corina Machado delineou os eixos da reconstrução económica e social, enumerando áreas como a educação, a agricultura, a saúde, as pensões, o turismo, a cultura, as infraestruturas e o governo digital, e defendendo o recurso à inteligência artificial, à robótica e à computação quântica.

"Temos de pôr a tecnologia ao serviço da liberdade e do bem-estar das pessoas", defendeu.

Perante os estudantes, comprometeu-se com a independência das universidades e com a dignificação salarial dos docentes, sublinhando que na Venezuela do futuro "a autonomia universitária será plena".

"Uma universidade livre não serve para aprovar o que diga um governo, seja ele qual for. Serve para questionar, para propor, para fazer perguntas incómodas e para exigir respostas", disse.

Durante o seu discurso, a líder opositora explicou que se reuniu recentemente com familiares de presos políticos do estabelecimento prisional de El Rodeo e exigiu a libertação de todos os detidos por motivos políticos.

"Não posso falar de liberdade nesta casa sem nomear aqueles que neste momento não desfrutam dela, as centenas e centenas de venezuelanos que continuam presos por motivos políticos. Todos, que sejam [libertados] todos, absolutamente todos", exigiu.

María Corina Machado apelou à confiança na maturidade cívica da população para conduzir um processo de mudança pacífica e reconciliação.

"Temos a maturidade cívica, a integridade, a força para acompanhar uma transição que vai ser tão complexa quanto exigente, muito exigente. Uma transição que procura o reencontro desejado entre os venezuelanos: a verdade sem rancor e a justiça sem vingança", disse.

Durante o discurso, a líder opositora anunciou que o antigo diplomata Edmundo González Urrutia (candidato que a substituiu nas presidenciais de 2024, às que foi impedida pelo regime de participar) regressará em breve ao país, oriundo de Espanha, onde se exilou após contestar a vitória oficial de Nicolás Maduro, capturado no início do corrente ano pelos Estados Unidos.

"Em breve tê-lo-emos aqui na Venezuela", garantiu.

María Corina Machado defendeu ainda a consolidação da relação estratégica entre a Europa, Washington e Caracas.

"A República liberal democrática recuperará a sua vocação natural de entendimento com as demais nações livres e democráticas, com os nossos irmãos ibero-americanos, as democracias europeias e, muito especialmente, com o nosso vizinho-aliado, os Estados Unidos. A relação com os EUA não é apenas histórica, mas estratégica", disse.

Reportando-se ainda à relação com os Estados Unidos, apontou que "será uma prioridade consolidá-la num acordo amplo a longo prazo que abranja a segurança, o desmantelamento dos grupos criminosos, o fortalecimento das instituições, a energia, a mineração, o comércio, a migração e o fortalecimento da democracia na região".

"Esta relação sustentar-se-á sobre a base mais firme possível: os valores partilhados entre dois povos soberanos", frisou.

A terminar, María Corina Machado anunciou que vai participar, a 05 de dezembro, num encontro promovido por vários setores religiosos e civis no templo da Virgem de Coromoto, em Guanare, no estado de Portuguesa, no âmbito do ano jubilar.