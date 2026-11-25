O sucesso do sector turístico na Madeira e a necessidade de uma melhor remuneração dos seus trabalhadores foram dois dos assuntos abordados por Miguel Albuquerque, ontem, na terça-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira. O presidente do Governo Regional atribuiu os bons resultados do turismo ao trabalho conjunto do Executivo e dos operadores, mas lembrou que, para que os aumentos salariais fossem concretizados, o Governo “teve que se atravessar várias vezes”.

Terá sido necessária, em diversas ocasiões, a intervenção do Governo Regional nas negociações salariais entre os empresários e os representantes dos trabalhadores da hotelaria?

Para verificar a veracidade da afirmação de Miguel Albuquerque, recorremos aos arquivos do DIÁRIO e do Jornal da Madeira, bem como a diplomas publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM). Apesar de termos dedicado particular atenção ao período de governação de Albuquerque, que se iniciou em 2015, procurámos perceber até que ponto a situação descrita pelo governante tem antecedentes na história da Autonomia.

Logo no primeiro ano do seu primeiro mandato, o Governo de Miguel Albuquerque viu-se confrontado com um impasse nas negociações entre a ACIF e o Sindicato da Hotelaria, que se arrastava desde 2013.

Esgotadas as possibilidades de entendimento, o Conselho de Governo decidiu, em Setembro de 2015, avançar para a intervenção administrativa. A ACIF recorreu aos tribunais para tentar impedir a concretização da medida. Não tendo obtido provimento, quer no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, quer no Tribunal Central Administrativo Sul, a portaria que actualizou a tabela salarial foi publicada a 21 de Outubro de 2016.

No ano seguinte, o Governo Regional voltou a intervir, desta feita através da mediação da Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva. O processo culminou num acordo que contemplou aumentos de 2,5% em 2017 e de 1,5% em 2018, bem como a fixação de uma remuneração mínima de 600 euros na hotelaria.

Em 2019, perante a falta de entendimento entre as partes, o sindicato requereu a conciliação aos serviços regionais do Trabalho. O processo permitiu ultrapassar as divergências e estabelecer um aumento de 2,3% e uma remuneração mínima de 630 euros.

No entanto, a necessidade de intervenção governamental nas negociações salariais da hotelaria é muito anterior à chegada de Miguel Albuquerque à presidência do Governo.

A referência mais antiga que encontrámos remonta aos primeiros anos da Autonomia. Na edição de 30 de Dezembro de 1979, o Jornal da Madeira publicou uma informação da Secretaria Regional do Trabalho, assinada pelo secretário regional Bazenga Marques, na qual era explicado o processo que conduzira à publicação, em Fevereiro daquele ano, de uma Portaria de Regulamentação de Trabalho para a hotelaria, apesar da oposição patronal.

Em 1994 e em 1995, o Governo voltou a recorrer à via administrativa, fixando aumentos salariais de 6,5% e 5,3%, respectivamente.

Na edição de 7 de Março de 2001, era o próprio presidente da Mesa de Hotelaria da ACIF, Luigi Valle, quem, em declarações ao DIÁRIO, lamentava a frequência das intervenções governamentais nas negociações entre o patronato e os sindicatos.

Em Abril de 2003, depois de fracassadas as tentativas de conciliação, o Executivo determinou um aumento de 3,5%. Em Maio de 2008, voltou a fazê-lo, fixando uma actualização salarial de 2,7%, que desagradou tanto ao sindicato como aos empresários.

Nem sempre, porém, foi necessário recorrer a essa solução. Em Fevereiro de 2010, o então secretário regional dos Recursos Humanos, Brazão de Castro, destacava o facto de, no ano anterior, ter sido alcançado um entendimento que permitiu estabelecer uma tabela salarial para a hotelaria com uma vigência de três anos.

Já em Fevereiro de 2025, o Sindicato da Hotelaria voltou a solicitar a intervenção administrativa do Governo, embora as negociações tenham prosseguido e culminado num acordo.

Como fica demonstrado, durante a governação de Miguel Albuquerque houve várias ocasiões em que a intervenção dos serviços governamentais permitiu ultrapassar impasses nas negociações salariais da hotelaria, tendo-se chegado, em 2016, à imposição administrativa de uma nova tabela salarial.

A pesquisa histórica permite-nos, ainda, constatar que o recurso à intervenção governamental neste sector de actividade tem, pelo menos, 47 anos de história.

Pelo exposto, avaliamos a afirmação como verdadeira.