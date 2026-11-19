A família do futebol e do futsal madeirenses reúne-se, esta quinta-feira, para mais uma edição da gala 'Craques da Bola', promovida pelo DIÁRIO em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira.

A iniciativa, que decorre na Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel, distingue os protagonistas da época 2025/2026, reconhecendo o mérito de jogadores, treinadores, árbitros e dirigentes, desde o futebol profissional às competições regionais e escalões de formação.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Entre os distinguidos estão o antigo técnico do Marítimo, Miguel Moita, eleito Treinador do Ano, o presidente verde-rubro Carlos André Gomes, que recebe o prémio de Dirigente Madeirense do Ano, e o defesa-central Miguel Nóbrega, escolhido como Jogador Madeirense do Ano.

Esta edição fica ainda marcada pela estreia do Prémio Revelação, atribuído à jovem Bruna Aguiar, de 17 anos, meio-campista do emblema verde-rubro. O Marítimo recebe também o Prémio Cartão Branco, pelas suas iniciativas solidárias.

A gala promete ser uma noite de celebração, reencontros e convívio entre diferentes gerações do desporto rei madeirense.