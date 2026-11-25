A agência de notação financeira Moody's elevou as classificações dos Açores para Baa3 e da Madeira para Baa2, sendo que as perspetivas para ambas as regiões autónomas "permanecem estáveis" e o endividamento deve reduzir.

A agência elevou também a classificação da avaliação de crédito de ambas as regiões autónomas de B1 para Ba3, no caso dos Açores, e de Ba3 para Ba2, no caso da Madeira.

A Moddy's espera que a situação fiscal de ambas as regiões "melhore nos próximos dois a três anos, com a Madeira mantendo saldos operacionais primários robustos e os Açores apresentando uma melhoria gradual no seu desempenho operacional".

A agência prevê uma redução no endividamento de ambas as regiões, sendo que "um crescimento económico mais forte do que o previsto nas projeções base levaria a uma melhoria ainda maior nos resultados fiscais".

A elevação em um degrau dos Açores, para ba3, e a elevação do 'rating', de Ba1 para Baa3, "refletem a previsão de uma melhora gradual no desempenho financeiro, com saldos operacionais primários, mantendo-se positivos até 2028".

A agência de notificação refere que, "ainda assim, o perfil fiscal da região permanecerá fraco nos próximos anos, com saldos operacionais fragilizados e 'deficits' de financiamento persistentes, em parte, porque a região possui flexibilidade limitada quanto aos gastos com educação, serviços sociais e saúde".

A Moddy's considera que o aumento das receitas operacionais "também deve reduzir o ónus da dívida da região, embora este permaneça em patamares muito elevados".

"Estima-se que a dívida líquida (direta e indireta) da região corresponderá a 247% da receita operacional ao final de 2026 --- uma redução em relação aos 277% previstos para 2025 --- e que esse índice continuará caindo, atingindo cerca de 240% até 2028", frisa a agência de notificação.

O BCA (Avaliação de Crédito Base) de ba3 dos Açores também reflete a "fraca liquidez da região", que "mantém um baixo nível de caixa e depende fortemente de linhas de crédito de curto prazo para suprir suas necessidades de tesouraria".

A Moddy's não prevê "mudanças significativas nesse cenário nos próximos anos", sendo que a região "continua acedendo os mercados de capitais sem solicitar garantias do Governo central".

A elevação em um nível do BCA da Madeira --- de ba3 para ba2 --- e do seu 'rating' --- de Baa3 para Baa2 --- "reflete, por sua vez, uma melhoria fiscal sustentada e a redução da dívida, contrabalançadas por uma liquidez fraca".

O saldo operacional primário atingiu 16% da receita operacional em 2025, e o 'superavit' de financiamento situou-se em torno de 7%, sendo que se "espera que esses resultados sólidos persistam até 2028".

Projeta-se que a dívida líquida (direta e indireta) caia para cerca de 207% da receita operacional até 2028, ante um patamar estimado de 250% em 2026.

A Moddy's considera que as garantias do Governo central "limitam os riscos de refinanciamento e captação de recursos da Madeira".

No final de 2025, o Governo central "havia garantido ou concedido empréstimos equivalentes a 84% da dívida direta da região".

Considera-se que "a liquidez da Madeira é fraca, com uma projeção de caixa em torno de 3% da receita operacional ao final de 2026", o que "oferece pouca margem de proteção contra choques adversos", um cenário "agravado pela flexibilidade limitada de gastos e pela forte dependência económica do turismo, setor que representa cerca de 29% do PIB regional.

A agência salvaguarda que o 'rating' Baa2 da Madeira "reflete a combinação da sua avaliação de crédito autónomo de ba2 com a premissa de uma alta probabilidade de apoio extraordinário".