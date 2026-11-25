Das cerca de 100 pessoas em situação de sem-abrigo no Funchal, 80 vivem efectivamente na rua. Os números foram avançados, esta manhã, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, que realçou, contudo, a integração social de 37 pessoas que anteriormente viviam nas ruas da cidade.

À margem do II Encontro Técnico-Científico CIMA-Funchal, que decorre no Colégio dos Jesuítas, o autarca revelou ainda que a equipa de rua do município realizou cerca de 200 intervenções junto desta população.

Jorge Carvalho sublinhou a importância do trabalho em rede, defendendo que a sensibilização constitui o primeiro passo para retirar estas pessoas da rua, uma vez que não existem mecanismos que permitam fazê-lo de forma coerciva.

A disponibilização de respostas habitacionais e a integração no mercado de trabalho são apontadas pelo edil como fundamentais para garantir a estabilidade destas pessoas e a sua reinserção social.

Relativamente ao Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2025-2029, que é hoje alvo de uma avaliação intercalar, o presidente da autarquia confirmou que 20% das medidas previstas estão em execução.