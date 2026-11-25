A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promove amanhã, 26 de Novembro, uma conferência dedicada aos 'Desafios da Mobilidade Urbana na Engenharia', colocando em debate a necessidade de repensar o modelo de mobilidade nas cidades e reduzir a dependência do automóvel privado.

A iniciativa está marcada para as 15 horas, na Sala da Reitoria do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, e pretende reflectir sobre o contributo da engenharia para a construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e centradas nas pessoas, num contexto de crescimento urbano, alterações climáticas e preocupações de saúde pública.

O programa contempla uma mesa-redonda, a partir das 15h30, moderada por Paula Teles, coordenadora da Especialização de Mobilidade Urbana da Ordem dos Engenheiros, que reunirá Paulo Lobo, vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Sousa, do IMT Madeira, e Duarte Sousa, antigo administrador da Horários do Funchal.

A discussão deverá abordar matérias como o planeamento urbano, a organização dos transportes públicos, a mobilidade pedonal e ciclável e a integração de soluções de transporte capazes de diminuir a utilização do automóvel particular.

Na apresentação da iniciativa, a Ordem dos Engenheiros defende que a mobilidade urbana deve privilegiar os modos activos e colectivos, nomeadamente caminhar, andar de bicicleta e utilizar os transportes públicos, em detrimento da actual dependência do transporte individual.

A sessão de abertura contará com Beatriz Jardim, presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, e Paula Teles. Depois da mesa-redonda, está previsto um período de debate, às 16h30, seguindo-se o encerramento, às 17 horas.

A organização considera que a especialização em Mobilidade Urbana assume um papel estratégico no planeamento, gestão e integração de sistemas de transporte inovadores e sustentáveis, defendendo uma abordagem que ultrapasse a construção de grandes infra-estruturas e valorize o espaço público, a escala humana das cidades e a qualidade de vida.

As inscrições devem ser efectuadas através do Portal da Ordem dos Engenheiros, até hoje, 25 de Novembro.