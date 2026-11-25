O valor mediano de avaliação bancária da habitação na Região Autónoma da Madeira atingiu os 2.668 euros por metro quadrado em Outubro de 2026, aumentando 1% face a Setembro e 15,6% em termos homólogos, o equivalente a mais 360 euros, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e regionalizados pela DREM.

A subida abrangeu os dois principais tipos de alojamento. Nos apartamentos, a avaliação mediana fixou-se nos 2.953 euros/m², mais 1,2% do que no mês anterior e 16,6% acima do valor registado em Outubro de 2025. Nas moradias, chegou aos 2.377 euros/m², com aumentos de 1,3% em cadeia e de 21% em termos homólogos.

Por municípios, o Funchal registou o valor mais elevado entre os territórios com número suficiente de observações, ao atingir 3.240 euros/m². Este montante representa uma subida mensal de 6,7% e um aumento de 22,4% relativamente a Outubro do ano passado.

Também Câmara de Lobos e Santa Cruz ultrapassaram o mínimo de 33 observações exigido para a divulgação dos dados. Em Câmara de Lobos, a avaliação mediana foi de 2.649 euros/m², mais 5,9% do que em Setembro e 17,2% do que há um ano. Em Santa Cruz, o valor chegou aos 2.715 euros/m², com uma subida mensal de 0,3% e homóloga de 22,2%.

Foto DREM

Madeira entre as regiões com avaliações mais elevadas

A nível nacional, o valor mediano de avaliação bancária situou-se nos 2.282 euros/m², mais quatro euros do que no mês anterior, correspondendo a uma subida de 0,2%. Em termos homólogos, o aumento foi de 12,7%, equivalente a 257 euros.

A Madeira apresenta o 4.º valor mais elevado entre as nove regiões NUTS II, atrás da Grande Lisboa, onde a avaliação mediana alcançou 3.476 euros/m², do Algarve (2.975 euros/m²) e da Península de Setúbal (2.845 euros/m²).

Em termos homólogos, a maior subida verificou-se no Oeste e Vale do Tejo, com 16,4%, enquanto os Açores registaram a menor variação positiva, de 9,5%. Na comparação mensal, o Centro liderou os aumentos, com 1,2%, ao passo que os Açores apresentaram a maior descida, de 0,7%.

Menos avaliações realizadas

O INE contabilizou 562 avaliações bancárias na Madeira em Outubro, menos 52 do que no mês anterior, o que corresponde a uma redução de 8,5%. Face ao mesmo mês de 2025, a quebra foi de 10,4%.

Do total de avaliações realizadas, 249 corresponderam a apartamentos e 313 a moradias.

A nível nacional, o número de avaliações diminuiu 7,4% em termos homólogos e 3,7% face ao mês anterior.