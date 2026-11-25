"Recordar o 25 de novembro é recordar o fim de um período conturbado conhecido por “Verão quente”, e por isso mesmo falamos de uma data que merece ser recordada com sentido de responsabilidade, rigor histórico e consciência do caminho que o nosso país percorreu", afirmou Jessica Teles que fez a intervenção em representação do JPP.

A deputada recordou o percurso do país desde o 25 de Abril de 1974 até 25 de Novembro de 1975. "O 25 de Novembro continua a suscitar interpretações e leituras históricas diferentes. E não devemos ter receio de reconhecer essa diversidade. Mas há um princípio que deve estar acima de qualquer divergência: a democracia não pode depender da imposição de uma única visão política, nem da vontade de quem, em determinado momento, concentra mais poder. A democracia exige pluralismo, respeito pelas diferenças, liberdade de expressão, participação política e respeito pela vontade popular. Não podemos, por isso, recordar este percurso sem reconhecer todos aqueles que contribuíram para a construção da liberdade e da democracia portuguesa".

Mas, passados 51 anos do 25 de Novembro e 50 anos da conquista da nossa Autonomia, "importa perguntar se estamos a utilizar plenamente esse instrumento para construir uma Região mais justa e com melhores condições de vida para todos. Porque quando olhamos para a realidade de muitas famílias madeirenses, percebemos que ainda há muito por fazer".

Jessica Teles alerta para os "trabalhadores que cumprem jornadas inteiras, esforçam-se todos os dias e, no final do mês, continuam sem conseguir pagar todas as despesas. Há casais jovens que trabalham, que querem ter filhos, que querem viver cá, mas esbarram em rendas incomportáveis e preços de habitação impossíveis de acompanhar. Há famílias que fazem contas no supermercado, e retiram produtos do carrinho porque o orçamento já não chega para tudo. Há idosos que escolhem entre comprar medicamentos ou alimentação. Há famílias que vivem permanentemente angustiadas com prestações, contas e encargos que não param de subir2.

Esta é, para o JPP, a Madeira, 51 anos depois do 25 de Novembro e 50 anos depois da conquista da Autonomia.

"Uma Região bonita, admirada por quem nos visita, mas onde viver se tornou cada vez mais difícil para muitos dos madeirenses e porto-santenses. Uma Região que apresenta indicadores de crescimento económico, mas onde demasiadas famílias continuam a enfrentar dificuldades para pagar uma casa, fazer face às despesas e construir o seu futuro".

E é na habitação que se verifica uma das "expressões mais preocupantes desta realidade. Ter uma casa, que deveria ser uma condição básica para construir um projeto de vida, tornou-se um desafio cada vez maior".

Para Jessica Teles "há outro dado que merece a nossa atenção: em 2025, a taxa de sobrelotação habitacional na Madeira atingiu os 23,5%, praticamente o dobro da média nacional, que se situou nos 12,7%. O problema não é apenas conseguir comprar ou arrendar uma casa. É também conseguir viver numa habitação com espaço e condições adequadas".

"Não podemos aceitar que uma geração inteira comece a sentir que não tem condições para construir o seu futuro na terra onde nasceu2.

Garantir apoio e cuidados à população idosa continua a ser outro grande desafio. "Há idosos que vivem sozinhos, famílias que não conseguem garantir os cuidados de que os seus familiares precisam e pessoas que aguardam por uma resposta que tarda em chegar. A insuficiência de respostas sociais, sobretudo a falta de vagas nos lares, é um problema cada vez mais preocupante". Na Madeira, cerca de 1.300 idosos aguardavam uma vaga para um lar"

"Há outra questão que temos de abordar: a capacidade de resposta do nosso Serviço Regional de Saúde. Não há tranquilidade para uma família quando um familiar aguarda meses, ou até anos, por uma consulta, um exame ou uma cirurgia".

Todos estes problemas conduzem a uma questão essencial: "quais são as prioridades políticas deste Governo PSD/CDS?"

"Não basta bater recordes económicos se esse crescimento não se traduz em melhores condições de vida para as famílias. Os recursos públicos têm de estar ao serviço do interesse público. E o interesse público deve começar pelas necessidades concretas da população".

O Juntos Pelo Povo coloca no centro da sua intervenção a defesa de melhores condições de vida para os madeirenses e porto-santenses.

A democracia deve garantir condições para que cada pessoa possa viver com dignidade, ter acesso a uma habitação, receber cuidados de saúde atempados e encontrar oportunidades para construir o seu futuro.

Não pode ser apenas o direito de escolher quem nos governa. Deve ser a garantia de que quem nos governa trabalha para responder às necessidades das pessoas.

E é esta a posição que o JPP assume: não nos basta uma Região com bons indicadores económicos, se tantas famílias continuam sem conseguir pagar uma casa, se tantos idosos não encontram as respostas sociais de que precisam, se os jovens não conseguem construir aqui o seu projeto de vida e se os trabalhadores continuam a sentir o peso de um custo de vida demasiado elevado.

"O JPP continuará a defender uma democracia próxima das pessoas. Lutaremos para garantir que cada madeirense e cada porto-santense possa sentir, no seu dia a dia, o verdadeiro significado da democracia e da Autonomia, através de melhores condições de vida, mais oportunidades e maior dignidade".