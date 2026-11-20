O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, recebeu, esta sexta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a embaixadora da Áustria em Portugal, Ulrike Ritzinger, que se encontra em visita oficial à Região Autónoma da Madeira.

A diplomata, que assumiu funções em Julho deste ano, tornou-se a primeira mulher a representar a Áustria como embaixadora em Lisboa, esteve acompanhada pelo cônsul honorário da Áustria na Madeira, Thomas Berndorfer.

O encontro decorreu no âmbito de uma visita de trabalho destinada a reforçar as relações diplomáticas e institucionais entre os dois territórios.

A ligação histórica entre a Madeira e a Áustria remonta ao período do Império Austro-Húngaro, destacando-se a passagem pelo arquipélago de figuras como o imperador Carlos I e a imperatriz Sissi.