O Funchal recebe, entre 26 de Novembro e 2 de Dezembro, o Open de Xadrez do Funchal 2026, uma competição que deverá reunir jogadores de várias nacionalidades, incluindo Grandes Mestres e Mestres Internacionais.

Organizado pela Associação de Xadrez da Madeira (AXRAM), com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Federação Portuguesa de Xadrez, o torneio terá lugar no Recinto Polidesportivo da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

A competição contará com um torneio principal, cujo prémio monetário é de 13 mil euros, e uma prova destinada a jogadores com classificação inferior a 1900 pontos.

A organização pretende promover a modalidade e reforçar a projecção da Madeira no panorama internacional do xadrez.

A apresentação pública do evento está marcada para terça-feira, 24 de Novembro, pelas 12h00, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, numa conferência de imprensa que contará com representantes da organização, da autarquia e das entidades parceiras.