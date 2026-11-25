Paulo Cafôfo começou o seu discurso referindo que, hoje, 25 de Novembro, é o dia de combate à violência doméstica. "Hoje, na Madeira, haverá mulheres que terão medo de regressar a casa. Mulheres que terão medo da reação do marido ou do companheiro. Mulheres que gostariam de pôr fim a uma relação, mas que não sabem como nem para onde ir. Hoje, precisamente no dia em que assinalamos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, haverá, muito provavelmente, três mulheres madeirenses a serem agredidas dentro das suas próprias casas. E muitas outras mais a sofrerem em silêncio, sem que ninguém saiba".

Na Madeira, lembra io deputado socialista, as mulheres trabalhadoras "auferem, em média, menos cerca de 110 euros por mês do que as mulheres a nível nacional. E, na nossa Região, metade destas trabalhadoras aufere um ganho mensal bruto igual ou inferior a cerca de 1.082 euros". É por isso que, afirma, há mulheres que permanecem em relações violentas por falta de habitação e de independência económica.

E é também "à luz desta realidade social", que passa à análise da proposta de Orçamento Regional para 2027.

"Num momento em que as dificuldades de acesso à habitação se agravam, a dotação global para a habitação passa de cerca de 81 milhões de euros, em 2026, para 50,8 milhões de euros, em 2027. Uma redução de quase 40%, estando previstos apenas 37,7 milhões de euros para construção de novas casas".

Sobre o 25 de Novembro de 1975, lembra que Portugal "soube resistir à tentação dos extremismos. E nessa resistência, Mário Soares e o Partido Socialista tiveram um papel político decisivo para o desfecho do 25 de Novembro, que a História não pode apagar".

Mas, passados 51 anos, "temos a responsabilidade" de não voltar a cair na armadilha dos extremismos.

"E, como socialista convicto que sou, preocupa-me profundamente que a social-democracia progressista, na qual me revejo, esteja a perder espaço na nossa sociedade. Ao longo destas décadas, o progresso democrático foi acompanhado por um desenvolvimento económico que trouxe níveis de bem-estar nunca antes alcançados. Preocupámo-nos com a criação de riqueza, mas descurámos a sua justa distribuição. Permitimos que poucos ficassem com muito e muitos ficassem com pouco. Deixámos demasiadas pessoas para trás", afirmou.

Não é esta "a social-democracia de Francisco Sá Carneiro", afirma Paulo Cafôfo.

"Temos aqui, na Madeira, um exemplo muito concreto daquilo que está errado nas escolhas políticas e no nosso modelo de desenvolvimento. O Governo Regional está a investir 62,5 milhões de euros do dinheiro de todos nós no campo de golfe da Ponta do Pargo, um projeto cuja inviabilidade financeira é reconhecida pelo próprio estudo encomendado pelo Governo e cujo benefício económico e social merece ser seriamente questionado. Um investimento público que serve para valorizar um negócio imobiliário que prevê a construção de 179 moradias de luxo, inacessíveis à esmagadora maioria dos madeirenses".

São estas "injustiças, estas contradições e estas escolhas políticas que alimentam a descrença na democracia e abrem uma via rápida ao crescimento da extrema-direita".

"Uma extrema-direita que falsamente se apresenta como defensora dos trabalhadores e da classe média, que explora o descontentamento, que alimenta a divisão e que encontra no caos uma oportunidade de crescimento político. Não podemos permitir que passe a ideia de que a extrema-direita é a solução para os problemas que os democratas não conseguiram resolver. Há muito social-democrata que precisa de descer do pedestal confortável em que se encontra e calçar os sapatos de quem perdeu a esperança na democracia como instrumento de progresso".

Neste 25 de Novembro, conclui, "a melhor maneira de defender a democracia, não é apenas recordar aqueles que por ela lutaram. É fazer com que aqueles que hoje nela vivem, tenham razões para continuar a acreditar nela2.