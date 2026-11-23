Ficou para sempre marcado na memória coletiva da Madeira através de uma figura mítica da resistência laboral, Bela que corporizou a voz das centenas de mulheres que já não tinham mais nada a perder senão a própria fome.

A histórica greve foi o ponto de rutura de um sistema assente na exploração desumana. Cansadas das jornadas intermináveis que começavam de madrugada com o apito dos barcos e terminavam sem hora marcada, as mulheres da salga, do corte e da embalagem cruzaram os braços. Sob a liderança firme de Bela, a fábrica silenciou-se. O vapor que cozia o peixe desvaneceu-se e o chão cimentado da fábrica secou, substituído pelo clamor ruidoso da exigência de salários justos, pelo fim dos castigos corporais e pela garantia de o mínimo de dignidade para as operárias — muitas delas crianças e idosas.

A paralisação desafiou o poder oligárquico dos industriais e a cumplicidade das autoridades vigentes. A sua audácia de enfrentar os senhores do capital conserveiro provou que a riqueza acumulada nos palacetes tinha pés de barro, dependendo exclusivamente dos dedos gretados pelo sal daquela mão de obra feminina. Contudo, a vingança dos proprietários e as transformações económicas globais ditaram um destino cruel para aquele polo industrial. O inevitável encerramento da fábrica não foi apenas o resultado da escassez do atum foi uma transição friamente calculada. Onde antes se erguia o suor e a luta operária, os donos da fábrica vislumbraram uma mina de ouro muito mais lucrativa e limpa: o turismo de luxo e a especulação imobiliária. A linha costeira outrora uma periferia operária fustigada pelo cheiro a guelra de peixe, passou a ser cobiçada para a construção de hotéis , estâncias balneares e condomínios privados fechados sobre o mar. Para os detentores do terreno, as velhas estruturas fabris eram apenas ruínas obsoletas que impediam a expansão da hotelaria destinada a abastados. O progresso imobiliário atropelou a história, apagando os vestígios arquitetónicos daquela comunidade piscatória e fabril. A transição da fábrica para os complexos turísticos empurrou as antigas trabalhadoras para um abismo de miséria e desespero. O despedimento em massa das operárias aconteceu sem qualquer rede de salvação ou indemnizações justas que lhes garantissem o sustento futuro. Da noite para o dia, centenas de mulheres cuja única perícia de vida era o manuseamento do peixe viram-se na rua, descartadas como os restos de atum que outrora eram atirados ao mar.

A miséria instalou-se de forma avassaladora nos lares das redondezas. Sem qualificações para o novo mercado de serviços que desabrochava na ilha e marcadas pelo envelhecimento precoce decorrente de anos de subnutrição e esforço físico, estas mulheres viram as suas poucas fontes de subsistência desaparecerem. Restou-lhes a mendicidade, os trabalhos domésticos clandestinos e mal pagos ou a total dependência da caridade alheia. Enquanto os novos proprietários e investidores celebravam os lucros milionários gerados pelo turismo e pela revalorização do solo à beira-mar, as heroínas anónimas da indústria conserveira, foram empurradas para as margens invisíveis da sociedade madeirense.

Estas mulheres passavam até dezasseis horas consecutivas de pé, num chão cimentado permanentemente alagado pela salmoura, respirando os vapores sufocantes do óleo fervente. As suas mãos, gretadas pelo sal , eram o preço pago para que as elites ostentassem lucros. Enquanto as latas de ventrechas fina viajavam para as mesas abastadas, as periferias da fábrica assistiam ao drama humilhante da fome. Não muito longe dali, famílias inteiras aglomeravam-se à beira-mar para disputar os restos de atum — as cabeças e as vísceras — antes que os capatazes os atirassem às ondas como lixo. A sobrevivência destas pessoas dependia do desperdício dos senhores do peixe, complementada pela coragem de pescadores locais que arriscavam a vida nas rochas para apanhar facaios e sargos com que enganar o estômago.

Mas o proletariado não é uma massa passiva. A história da fábrica é também a história da dignidade que se levanta contra a opressão. Quando Bela e as suas camaradas decidiram cruzar os braços e paralisar a produção, desmascararam a grande mentira do capitalismo industrial: a de que os patrões criam a riqueza. Ao calarem o vapor da fábrica, provaram que sem o suor daquelas mãos descalças e mal pagas, os palacetes dos donos não passavam de caixas vazias. Aquela greve histórica foi um ato de coragem absoluta, uma afirmação de consciência de classe que ecoou como um grito de revolta num regime que silenciava os mais fracos.

A resposta do capital à insubordinação operária, contudo, foi de uma perversidade geométrica. O encerramento definitivo da fábrica não se deveu a uma fatalidade económica ou à falta de peixe. Foi uma escolha de classe. Quando o solo à beira-mar passou a valer mais do que o trabalho das conserveiras, os proprietários e os novos investidores não hesitaram. Viraram as costas ao mar industrial e abraçaram a especulação imobiliária.

O despedimento em massa das operárias foi o ato final de um descarte humano. Centenas de mulheres foram atiradas para a rua, condenadas a uma miséria ainda mais profunda, enquanto as retro escavadoras demoliam as paredes que tinham testemunhado as suas vidas de sacrifício.

Transformar a Ponta da Cruz num santuário do turismo de luxo sem salvaguardar a memória de quem ali verteu sangue e lágrimas é uma injustiça histórica que continua a perpetrar-se todos os dias. O betão pode ter ganho a batalha do espaço, mas o jornalismo e a memória coletiva têm o dever imperioso de não deixar que a opulência dos novos tempos sepulte o legado de resistência de Bela e de tantas outras heroínas anónimas. O progresso da Madeira não começou com o turismo; começou na espinha dorsal de um povo que, mesmo com fome, nunca baixou a cabeça ao patrão.