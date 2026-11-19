O deputado independente Miguel Castro apontou o Governo Regional como responsável pelo impasse em torno do futuro da Quinta de Nossa Senhora da Piedade, no Jardim do Mar, e questionou Carlos Teles, do PSD, sobre a posição agora assumida relativamente à utilização daquele imóvel.

Durante o debate parlamentar, Miguel Castro recordou que, na altura em que Carlos Teles presidia à Câmara Municipal da Calheta, foi defendida a recuperação da Quinta da Piedade para a instalação de um equipamento social. Nesse sentido, desafiou o antigo autarca a assumir a responsabilidade pela decisão então tomada, confrontando-o com a posição que agora manifesta sobre o futuro do espaço.

Dirigindo-se à bancada do PSD, Miguel Castro afirmou: «Quem errou não foi esta bancada. Quem errou foi o Governo Regional», atribuindo ao Executivo madeirense a responsabilidade pela inversão da orientação inicialmente definida para aquele património.