O deputado não inscrito Miguel Castro felicitou João Lemos pelo trabalho de investigação reunido no livro '50 Anos do Parlamento da Madeira 1976-2026', apresentado esta sexta-feira, no Fórum Machico, e agradeceu ao autor o convite para participar na sessão.

Numa nota enviada a propósito da apresentação, Miguel Castro destaca o valor histórico da publicação, que reúne documentação sobre os primeiros cinquenta anos do Parlamento madeirense, identificando os deputados eleitos desde 1976, os diplomas aprovados ao longo das últimas cinco décadas e as relações da Assembleia Legislativa com o Governo Regional e os órgãos de soberania da República.

A sessão contou também com a participação do historiador Bernardo Martins, que recordou a importância da decisão parlamentar que levou à extinção do regime da colonia, alterando a relação entre os proprietários das terras e as famílias que as cultivavam. O historiador evocou ainda os debates que manteve com João Lemos, seu antigo colega na Escola Secundária de Machico e no Parlamento, sublinhando o respeito mútuo apesar das diferentes posições defendidas.

Na nota, Miguel Castro considera que uma das mais-valias da obra é permitir às gerações mais jovens, que nasceram já em democracia, conhecer os representantes eleitos pelos madeirenses e porto-santenses e compreender as mudanças concretas que a autonomia trouxe à vida das famílias da Região.

O deputado destaca ainda a decisão de João Lemos de destinar metade das receitas da venda do livro à Liga Portuguesa Contra o Cancro na Madeira, considerando que esta opção constitui um contributo para o trabalho desenvolvido pela instituição e pelos seus voluntários na Região.