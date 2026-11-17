O primeiro ponto da Ordem de Trabalhos da sessão de hoje da Assembleia Legislativa foi a continuação da apreciação conjunta na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional a realização de um Estudo Regional de caracterização e de Necessidades sobre a Perturbação do Espetro do Autismo na Região Autónoma da Madeira’ e do projeto de resolução, da autoria do CH, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional da Madeira a adoção de medidas urgentes de valorização, fixação e especialização de recursos humanos no acompanhamento de utentes com Perturbações do Espetro do Autismo e necessidades específicas no setor social’

Por Vera Duarte, o PSD disse-se empenhado no trabalho com e pelas pessoas que apresentam perturbações ligadas ao espetro do autismo.

Patrícia Spínola lembrou para que serve a proposta do PS, nomeadamente para, em segunda fase, possibilitar a contratação de mais profissionais para o SESARAM.

Sancha Campanela (PS) questionou se o PSD entende ou não que o proposto é ou não bom para o que é pretendido.

Vera Duarte questionou quando disse que o PSD vai votar contra e garantiu que o partido está sempre pronto a viabilizar o que é bom para a população.

Mariusky Spinola (JPP) elogiou as instituições que trabalham com as pessoas com autismo e disse associar-se às iniciativas de PS e CH, apesar de algumas dúvida sobre aspectos concretos da proposta do CH.

Miguel Castro (não inscrito), ex-membro do CH, questionou Hugo Nunes sobre a proposta de afectação de técnicos de outros serviços: “É preciso sermos sérios”. Miguel Castro levantou várias dúvidas jurídicas sobre a proposta, entre outras não jurídicas. Hugo Nunes (CH) respirou fundo.

Manuela Gonçalves (PS) diz que boas intenções do CH não eliminam fragilidades do projecto. Os socialistas apontam problemas semelhantes aos referidos por JPP e Miguel Castro.

Bina Pereira (PSD) disse que a proposta do CH apresenta medidas aleatórias e disse ser necessário não se confundir boas intenções com propostas fundamentadas.