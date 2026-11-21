Dois camionistas foram apanhados, pela GNR, na Autoestrada A4, em Mirandela, suspeitos de falsificação de notação técnica, por usarem cartões tacográficos de outros motoristas, o que permite falsificar tempos de condução, revelou, ontem, esta força policial.

Durante uma ação de fiscalização rodoviária, na quinta-feira, a GNR fiscalizou "dois veículos pesados de mercadorias" e detetou "a utilização indevida de cartões de condutor pertencentes a outros motoristas", o que "permite falsear o registo da atividade efetivamente desenvolvida pelo condutor, ocultando períodos de condução e possibilitando que sejam ultrapassados os limites legalmente estabelecidos para os tempos de condução e reduzidos os períodos obrigatórios de pausa e repouso".

A Guarda revelou também que, no decorrer da fiscalização aos dois camiões, foram elaboradas de "191 autos de contraordenação relacionados com a utilização do tacógrafo e com o incumprimento dos tempos de condução, pausas e repousos".

"Foram ainda elaborados autos de contraordenação relativamente aos dois veículos pela falta de amarração da carga transportada, constituída por toros de madeira, circunstância suscetível de comprometer a segurança do transporte e dos restantes utentes da via. Num dos casos foi igualmente detetada a falta do Certificado de Qualificação de Motorista", acrescentou.

Devido à prática do crime de falsificação de notação técnica, os motoristas acabaram por ser constituídos arguidos e sujeitos aos respetivos procedimentos processuais.