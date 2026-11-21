Dois camionistas apanhados pela GNR na A4 suspeitos de falsificação de notação técnica
Dois camionistas foram apanhados, pela GNR, na Autoestrada A4, em Mirandela, suspeitos de falsificação de notação técnica, por usarem cartões tacográficos de outros motoristas, o que permite falsificar tempos de condução, revelou, ontem, esta força policial.
Durante uma ação de fiscalização rodoviária, na quinta-feira, a GNR fiscalizou "dois veículos pesados de mercadorias" e detetou "a utilização indevida de cartões de condutor pertencentes a outros motoristas", o que "permite falsear o registo da atividade efetivamente desenvolvida pelo condutor, ocultando períodos de condução e possibilitando que sejam ultrapassados os limites legalmente estabelecidos para os tempos de condução e reduzidos os períodos obrigatórios de pausa e repouso".
A Guarda revelou também que, no decorrer da fiscalização aos dois camiões, foram elaboradas de "191 autos de contraordenação relacionados com a utilização do tacógrafo e com o incumprimento dos tempos de condução, pausas e repousos".
"Foram ainda elaborados autos de contraordenação relativamente aos dois veículos pela falta de amarração da carga transportada, constituída por toros de madeira, circunstância suscetível de comprometer a segurança do transporte e dos restantes utentes da via. Num dos casos foi igualmente detetada a falta do Certificado de Qualificação de Motorista", acrescentou.
Devido à prática do crime de falsificação de notação técnica, os motoristas acabaram por ser constituídos arguidos e sujeitos aos respetivos procedimentos processuais.